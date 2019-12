VARDO X RODRIGO: Vardo da lotérica emite nota sobre suposta ameaça

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em virtude de fatos desagradáveis noticiados repetidamente por parte da mídia sergipana nos últimos dias, oriundos de informações de autoria do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), onde notoriamente se observa a tentativa desesperada de manchar a história e o bom nome de um político humilde e trabalhador, O vereador por Itabaiana Arivaldo de Rezende (Vardo da Lotérica) vem a público esclarecer o Seguinte:

1- Em nenhum momento este vereador foi ameaça para integridade física do deputado que irresponsavelmente o acusa, o que fica claro no posicionamento do Delegado Regional de Itabaiana Dr. HILTON PAULO FIGUEIREDO EVANGELISTA DUARTE, quando ao concluir minuciosa investigação entre o período de 15 de outubro de 2018 à 22 de Agosto de 2019, concluiu que: “ … diante da ausência de justa causa, uma vez que não houve mais elementos de informação que corroborasse a denúncia, não sendo a pretensa vitima sequer ameaçada, achei por bem não instaurar inquérito policial”. Fato este que comprova a calúnia da qual fui vítima.

2- O deputado que tenta me ferir na integridade moral já é reincidente neste tipo de comportamento, o que se mostra nos conhecidos e amplamente divulgados desentendimentos do mesmo com outros integrantes do seu partido a exemplo do Vereador de Aracaju Cabo Amintas (PTB), o Ex-Presidente do PSL João Tarantela o qual da mesma forma o acusou de ameaças e agressão física e até o Senador Alessandro Vieira (cidadania), em atitudes comprovadamente irresponsáveis desprovidas de provas, com o único intuito de ganhar espaço na mídia denegrindo a imagem de homens de bem.









3- Tal atitude do parlamentar coloca em dúvida a sua firmeza de caráter quando se mostra incapaz de reconhecer que jamais ocuparia o cargo de deputado sem a nossa participação no quadro de candidatos do PTB onde conquistamos o número de 15.219 votos, que somados aos seus 15.221 votos permitiu o mesmo assumir a última vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe – ALESE, e ao invés de se mostrar grato nos ataca com calúnias e difamações infringindo o Artigo 138 do Código Penal Brasileiro:” Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime” e o artigo139 “ Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo á sua reputação”, o que deixa claro sua ingratidão e o ato criminoso que pratica neste momento.

4- Sou vereador no município de Itabaiana e a nossa eleição ocorre em todos os lados políticos da cidade, o que demonstra o respeito e a confiança do povo em nosso trabalho independente de partido político, pois sempre fui fiel a minha missão de defender o nosso povo em qualquer circunstancia, com coragem, determinação, sendo sempre sincero em minhas posições, nunca utilizando a minha imunidade parlamentar para cometer crimes desta natureza, Pois se fosse eu um criminoso, jamais teria sido reeleito vereador pelo povo inteligente, independente e ordeiro de Itabaiana por quatro mandatos consecutivos em meu município, e a votação expressiva obtida em todo o estado de Sergipe no último pleito eleitoral é fruto do reconhecimento do meu trabalho no legislativo Municipal.

5- Em virtude da gravidade dos fatos aqui relatados, decidi buscar a Justiça que é o caminho dos homens de bem, para fazer valer os meus direitos e resgatar a minha boa imagem de homem público abalada pela irresponsabilidade de alguém que pensa que por ter sobrenome “Nobre” pode atacar a dignidade de pessoas Pobres, porém não menos valorosos, e que trabalhou arduamente na roça para sobreviver, fato este que me causa muito orgulho. Assim nomeamos como nosso procurador o Dr. Emanoel Cacho e seu escritório de Advocacia que move nesse momento contra o Senhor RODRIGO SANTANA VALADARES, Uma AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que tramita na Vara Cível de Itabaiana (em anexo) que objetiva a correção do mal causado a este vereador pelos motivos aqui expostos.

6- Por último requeremos a todos os órgãos de comunicação que divulgaram os fatos aqui relatados, a mesma notoriedade em nossa Ação de defesa, na divulgação desta nota, nos garantindo assim o direito de resposta, e assegurando ao público acompanhante a seriedade de seus trabalhos.

ARIVALDO DE REZENDE

Vereador