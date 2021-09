Veja quem são os novos participantes da ‘A fazenda 2021’

- Advertisement -

A Fazenda 2021 anunciou dois novos participantes da 13ª edição do reality. As novidades foram confirmadas por Rodrigo Faro na pré-estreia do programa mostrada hoje pela Record TV.

MC Gui

O funkeiro de 23 anos foi o primeiro confirmado da noite. O artista, que faz sucesso desde o lançamento do hit “Ela Quer” em 2013, conta com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

Tiago Piquilo

O cantor sertanejo Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, também foi confirmado como uma das novidades do elenco de “A Fazenda 13”. Recentemente, o artista fez sucesso nas redes sociais após realizar uma cirurgia peniana. Ele costuma fazer postagens nas redes sociais comentando sobre o tema.

Victor Pecoraro

Famoso por suas atuações em novelas como “Chocolate com Pimenta”, “Os Dez Mandamentos” e “Gênesis”, ele já acumula experiências em outros realities, como “Dança dos Famosos” (TV Globo) e “Bake Off SBT” (SBT)

Mussunzinho

Antônio Carlos Bernardes, conhecido como Mussunzinho, é ator e filho do humorista Mussum.

Liziane Gutierrez