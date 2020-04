Veja receitas de deliciosos Ovos de Páscoa

A páscoa está chegando e esse pode ser um bom momento para fazer uma renda extra ou colocar em prática alguns dotes culinários para presentear a si mesmo e a família.

Se sua intenção é vender, é preciso pensar em alguns itens como preço, forma de pagamento, maquininha com menor taxa e, claro, opções de sabores e novidades que conquistem as pessoas e te diferencie dos concorrentes.

Pensando nisso, reunimos algumas deliciosas receitas para te inspirar e adoçar a sua páscoa. Confira!

Receita Ovo de páscoa trufado de maracujá



Os ovos trufados são fáceis de fazer e podem ser recheados com os mais diferentes sabores, basta imaginação e bons materiais.

300g de chocolate ao leite;

1 lata de leite condensado;

350ml de suco concentrado de maracujá;

1 lata de creme de leite;

1 gelatina de maracujá diluída em 250ml de água.

Derreta o chocolate ao leite em banho maria ou no micro-ondas com potência alta e intervalo de 30 em 30 segundos. Prepare um recipiente com água e alguns cubos de gelo. A temperagem do chocolate é importante para que ele não derreta após sair da geladeira.

Depois de derretido, coloque 2/3 do chocolate em uma tigela na água gelada e mexa até atingir uma temperatura de 26 a 27 graus. É bacana ter um termômetro culinário para não errar nesse momento.

Após isso, volte o chocolate para o restante dele e misture até chegar a uma temperatura de 29 a 30 graus e ele estará pronto para ser utilizado. Coloque-o na forma do tamanho que preferir e cubra até a parte indicada.

Leve para geladeira para endurecer por mais ou menos 15 minutos, com a cavidade virada para baixo.

Para o recheio, coloque todos os ingredientes no liquidificador até atingir consistência de mousse. Com uma colher, coloque na casca de chocolate, espalhe bem, cubra com chocolate e leve novamente à geladeira para endurecer. Esse recheio pode também ser usado para fazer ovos de colher!

Receita Ovo de colher de dois brigadeiros

Você vai precisar de 200g de chocolate ao leite e uma fôrma de silicone e, para o brigadeiro de leite em pó, separe os seguintes ingredientes:

1 lata de leite condensado;

3 colheres de sopa de leite em pó;

1 colher de chá de manteiga;

1 pitada de sal;

3 colheres de sopa de creme de leite.

Para o brigadeiro de Nutella:

1 lata de leite condensado;

2 colheres de sopa de Nutella (se preferir, troque a Nutella por achocolatado e faça um brigadeiro comum);

1 colher de chá de manteiga;

1 pitada de sal;

3 colheres de sopa de creme de leite.

O preparo dos brigadeiros é feito da mesma forma. Para cada um deles coloque todos os ingredientes na panela, menos o creme de leite, e cozinhe em fogo baixo mexendo sem parar até que ele desprenda do fundo da panela.

Quando adquirir consistência, adicione o creme de leite, misture bem e desligue o fogo. Espere esfriar totalmente para utilizar.

Faça a casquinha do ovo, derretendo o chocolate e utilizando a temperagem em água gelada e coloque-o na geladeira para endurecer.

Após a casquinha pronta e o recheio frio, espalhe o recheio do brigadeiro de leite em pó e depois coloque o brigadeiro de Nutella. Por fim, cubra com chocolate picado e decore com confeitos, chocolates, granulado e o que mais preferir!

Receita Ovo de brigadeiro fit com cacau



Não é porque é uma época cheia de doces e chocolate que você não pode fazer um ovo mais saudável para comer sem culpa, não é mesmo? Para essa receita você vai precisar de:

200g chocolate meio amargo;

3 colheres de leite desnatado em pó;

1 colher de achocolatado diet;

1 colher de cacau em pó sem açúcar;

1 xícara de água;

1 colher de adoçante culinário.

Derreta o chocolate e faça o mesmo processo de temperagem, fôrma de silicone e geladeira para endurecer. Para o recheio, adicione todos os ingredientes em uma panela e misture bem em fogo baixo até dar o ponto de brigadeiro.

Com uma colher, espalhe o brigadeiro na casca do ovo e cubra com chocolate derretido. Volte à geladeira por mais alguns minutos para endurecer e aproveite!

Receita Ovo branco com casca de oreo



Se você é fã de bolachas recheadas, não pode não experimentar esse ovo!

250g de chocolate branco;

1 pacote de bolacha oreo;

Derreta o chocolate branco e faça a sua temperagem. Abra as bolachas, tire o recheio e quebre-as ou as triture para que fiquem pedaços pequenos. Misture as bolachas picadas com o chocolate derretido e coloque em uma fôrma de silicone na geladeira.

Só essa casca já será uma delícia, mas se preferir, você também pode fazer brigadeiro ou qualquer outro recheio para transformá-la em um ovo trufado ou de colher!

Não faltam boas opções para se deliciar e vender na páscoa com muito chocolate. Aproveite algumas de nossas receitas, separe seus ingredientes e mão na massa!