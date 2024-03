Veja a nota do veeador

É com muito pesar e profunda dor que me manifesto por meio dessa nota, lamentando o ocorrido que gerou no falecimento do meu sobrinho Artur Miguel.

Artur Miguel era uma criança de 11 anos, muito alegre, esperto e amoroso. Uma criança com um futuro lindo e brilhante do qual foi ceifado prematuramente.

Diante disso, aproveito desse momento para solicitar respostas e esclarecimentos por parte do Hospital Regional João Alves Filho, e da Secretária de Saúde de Nossa Senhora da Gloria/SE, quanto as medidas adotadas por seus profissionais, ao passo em que também demonstro minha indignação e repúdio pelo tratamento em que meu sobrinho foi submetido.

Meu sobrinho foi levado por três vezes a esse hospital. Na primeira vez, no dia 12 de março de 2024, Artur Miguel estava apresentando dor na garganta e dor na cabeça, do qual foi atendido por um profissional médico que o diagnosticou com uma simples virose, medicaram com 2 injeções e mandaram voltar para casa mesmo com as súplicas de minha irmã para que pudesse analisar de forma mais atenciosa.

Na segunda vez, no dia 14 de março de 2024, agora com sintomas ainda mais graves, sendo eles dor na garganta e dor na cabeça, outro profissional médico ignorou completamente todos os sinais de ser dengue e o diagnosticou como virose, informando que não havia espaço para o atender, mesmo vendo o desespero de minha irmã.

Na terceira vez, no dia 15 de março de 2024, agora em um estágio já muito avançado, ao ser atendido por uma profissional médica atenciosa, infelizmente não deu mais tempo e Artur Miguel veio a falecer dentro do hospital, sendo a causa da morte: DENGUE.

Diante disso, eu questiono: como é possível que na atual situação em que o Brasil se encontra, com essa epidemia de dengue, tais profissionais médicos juntamente com o Hospital Regional de Glória, tratasse com tamanho descaso a vida de uma criança de 11 anos?

Como é possível uma mãe presenciar tudo isso, ver seu filho morrer aos poucos e se deparar com tamanha negligência?

Como é possível tratar com tamanho descaso?

É preciso que o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória/SE e a Secretaria Municipal de Saúde se manifeste e explique todo o ocorrido.

Aproveito para informar que todas as medidas jurídicas cabíveis já estão sendo adotadas, pois se não, quantos Artur Miguel precisarão perder a vida para que isso possa ser resolvido?

Branco de Artur

Vereador