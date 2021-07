Marcelinho do Jardim, vereador pelo município de Itabaianinha, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira. De acordo com informações passadas pela PM, o vereador foi golpeado com ao menos 5 facadas.

Marcelinho teria sido atingido por um desafeto, dono de uma barbearia na região.

O vereador foi encaminhado para Hospital Regional de Estância. Ainda não se sabe sobre o real estado de saúde da vítima.