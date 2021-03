Vereador faz indicação para que Calçadão do município seja revitalizado

Na sessão da câmara de vereadores da última terça-feira,02, o vereador Flávio do PT fez uma indicação interessante.

O parlamentar indicou para que seja revitalizado o Calçadão do município, localizado na Travessa Aloísio Vilas Boas no centro da cidade. O Calçadão citado, faz parte da história do município e há muitos anos vem precisando de uma reforma, para que possa voltar a atrair pessoas.

Quem mora em Nossa Senhora da Glória sente uma satisfatória nostalgia ao passar pelo local. Agora espera-se que o poder executivo faça sua parte e dê esse presente aos glorienses.