VERIFICAÇÃO DE DISPENSAS: TCE faz auditoria na prefeitura de Glória

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI), vem realizando desde a última segunda-feira, 03, auditoria junto ao município de Nossa Senhora da Glória através de videoconferências.

A iniciativa foi determinada pelo conselheiro relator, Carlos Pinna de Assis, com o apoio da Diretoria Técnica do Tribunal e tem como foco as movimentações financeiras ocorridas naquele município, notadamente as dispensas de licitação realizadas nas ações de combate à Covid-19.

A auditoria perdurará por toda semana e contará com realização de reuniões online, além da disponibilização de documentação eletrônica, devidamente escaneada após requisição da equipe técnica responsável.

Para a Diretora Técnica, Patrícia Verônica, “trata-se de uma ação pioneira do TCE/SE de grande importância no controle das ações financeira e orçamentária dos jurisdicionados, em tempos de pandemia”.

O primeiro encontro ocorreu com os secretários das pastas da Saúde, Assistência Social e Controle Interno do município, que se mostraram receptivos à iniciativa do Tribunal.

“Embora estejamos acompanhando todos os atos de gestão de cada jurisdicionado desde o início da pandemia, em meados de março/2020, sentimos, neste momento, a necessidade de uma verificação mais esmiuçada de algumas dispensas realizadas, inclusive com entrevistas e verificação de toda documentação do processo”, observou a coordenadora da 5ª CCI, Roseane Tavares.

Segundo ela, a opção pelo contato direto com a unidade gestora de forma remota visa preservar a saúde de todos os envolvidos, tendo em vista a pandemia da Covid-19.

TCE Sergipe