Um vídeo circula nos grupos de Whatsapp, onde no inicio da noite de ontem, segunda-feira,23, mostra o empresário “Galeguinho roupa” atirando contra o próprio irmão.

No vídeo é possível ver o empresário emparelhando seu veículo ao lado do veículo do irmão, conhecido como Andinho. De acordo com informações, Anderson Ferreira de Jesus prestou um B.O.

Nenhum tiro acertou a vítima, a Polícia Civil está em diligência para prender o empresário por tentativa de homicídio.