Vigilante revela detalhes do que aconteceu em incêndio no motel

O vigilante do motel, onde um homem morreu e uma mulher ficou ferida no município de Estância, revelou detalhes do que teria acontecido no momento do incêndio, que destruiu o quarto 19, onde o casal estava.

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Fan, o vigilante disse que foi chamado para ir ao local por funcionárias, que disseram ter ouvido uma discussão no quarto.

“Quando eu cheguei, as funcionárias estavam do lado de fora, desesperadas e o fogo estava destruindo o quarto. A mulher estava nos fundos do motel desesperada e ferida. Ela disse que estava dormindo, quando acordou e percebeu que o carro estava pegando fogo”, disse o vigilante.

Ele contou ainda que o homem identificado como Eron dos Santos Pereira, de 35 anos e que morreu carbonizado no quarto, chegou bêbado. Segundo o vigilante, o casal chegou ao motel às 3h35 dessa segunda-feira, 25.

O vigilante ainda contou que as câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento em que a mulher percebe que o carro está pegando fogo.

“Ela saiu do quarto enrolada em uma toalha, viu que o carro estava pegando fogo, voltou pro quarto e já saiu pronta. Ela coçou as costas na parede, acho que já estavam queimadas, e depois correu para o fundo do motel”, detalhou.

O homem que estava com a mulher no motel, mantinha com ela um relacionamento extraconjugal. Ele era casado e deixou uma filha de sete meses.

A mulher é mãe de duas adolescentes e segue internada em estado grave no hospital João Alves.

A polícia já ouviu funcionários do motel e alguns parentes das vítimas. O delegado responsável pelo caso, Alan Faustino disse que não vai revelar detalhes das investigações para não atrapalhar o andamento do inquérito.

