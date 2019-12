Você conhece a Dragon Pharma ? Saiba onde comprar com o melhor preço !

Marca líder no mercado em suplementos de alta qualidade, a Dragon Pharma é responsável por oferecer produtos com as melhores composições cientificamente testadas, garantindo resultados surpreendentes.

Ao utilizar o nome dragão, que é símbolo “transmutação, poder e força”, além de transmitir sorte e vitalidade, a marca se destaca em sua área de atuação, onde oferece seus produtos há mais de 15 anos.

Com equipe especializada de cientistas e pesquisadores, a Dragon Pharma produz suplementos desportivos testados para garantir que sejam entregues os melhores produtos capazes de ajudar as pessoas a conquistarem a melhor forma de suas vidas.

Para alcançar esse objetivo, a empresa também conta com a mais alta tecnologia combinando conhecimento científico com instalações modernas de fabricação, mantendo sempre os altos padrões de qualidade farmacêuticos.

Produtos da marca Dragon Pharma

Dentro da vasta gama de produtos, existem suplementações para os mais diversos tipos de objetivos inclusive hormonais como Hydra Dragon Pharma, Cardarine Dragon Pharma, Typhon Dragon Pharma. Cada suplemento possui uma proposta específica e a Dragon Pharma garante esses resultados, pois todos os produtos são rigorosamente testados e aprovados antes de irem para revenda.

Conheça abaixo os principais produtos da Dragon Pharma para diferentes resultados e que são utilizados por milhares de pessoas em todo o Brasil.

Black Viper 90 caps (Termogênico)S

Black Viper Dragon Pharma eleva a temperatura do corpo, possibilitando a queima de gordura sem a perda de massa magra. É indicado para perda de peso saudável, ganho e definição muscular com qualidade, além de garantir energia e disposição.

DHEA

DHEA da Dragon Pharma é 100% puro e por isso possibilita o controle e a reposição dos níveis hormonais. Dessa forma, aquele que utiliza o produto consegue aumentar sua massa muscular, seu desejo sexual, além de retardar o envelhecimento e melhorar as condições de saúde, com a diminuição da gordura e o controle do colesterol.

Fematrope

Trata-se do primeiro PH feminino do mercado. O suplemente garante ganhos reais de massa muscular, definição e força quando aliado ao treino e a uma dieta balanceada. O produto é composto por substâncias que não afetam os níveis de testosterona, o que exclui qualquer efeito colateral negativo para as mulheres.

ATP Force

Suplemente desenvolvido para maximizar a produção e o reabastecimento de ATP (adenosina trifosfato), que permite a contração muscular. Com isso, o corpo consegue trabalhar mais pesado, além de uma recuperação mais rápida. O resultado é um ganho maior de massa e volume muscular. Entre seus efeitos estão o aumento da força, da potência explosiva e da circulação sanguínea.

FLEX-8

Garante a saúde dos tendões, cartilagens e articulações, imprescindíveis para a realização de um bom treino. Isso porque se os mesmos não estão operando em sua capacidade máxima, a força do músculo para levantar pesos pesados se torna limitada. O FLEX-8 é indicado para homens e mulheres sendo responsável por recuperar e fortalecer as articulações.

MESOTROPE

É responsável por elevar a produção de testosterona de forma natural através de múltiplas vias. Composto por cinco ingredientes anabólicos, atua como um precursor hormonal, sendo utilizado para aumentar a força muscular e o crescimento, reduzir a gordura corporal e melhorar o humor e a libido.

Mr.Veinz (Pré Treino)

Atua no organismo aumentando o fluxo sanguíneo, já que permite a dilatação dos vasos, essencial para o crescimento e a força muscular. Trata-se de um impulsionador de pump que deve ser tomado antes do treino, garantindo melhores resultados, como aumento da massa muscular e mais disposição e energia.

VENOM (PRÉ-TREINO)

O Venom Dragon Pharma apresenta uma combinação potente de estimulantes que permite o aumento de força e da energia e maior ganho muscular. Entre os seus componentes está a cafeína, responsável por oferecer maior disposição e pumps de qualidade que farão toda a diferença no treino.

ISOPHORM

O suplemento conta com a proteína Isophorm, que é a forma de whey protein mais avançada e pura do mercado. Isso porque ela se apresenta hidrolisada, sendo possível uma absorção mais rápida pelo organismo. O produto, que tem tem zero gorduras e nenhum açúcar adicionado, garante o aumento da massa muscular e redução da gordura corporal.

Dr.FEAAR

Muito indicado para fisiculturistas por manterem um dieta com baixa caloria, seu consumo proporciona aumento da resistência e da força. Trata-se de um novo aminoácido essencial que contém Leucine Enriched Amino9™ , resultado de uma mistura de todos os nove aminoácidos essenciais do organismo, sendo ideal para a preparação para competição e dieta.

Cycle Reset

Restaura o corpo de forma rápida após um ciclo de suplementos pró-hormonal, sem perder os resultados obtidos. O produto inibe produção de estrogênio, restabelece a testosterona endógena, além de melhorar o desempenho sexual, aumentar a força e a disposição.

Cycle Shield

Conta com o TUDCA em sua composição, substância que protege o fígado. É capaz de remover produtos químicos tóxicos do fígado, controlar os níveis de colesterol no fígado, aumentar concentrações do glicogênio, atua como agente neuro protetor, além de proteger e restaurar as funções hepáticas, renais, cardiovasculares do corpo.

Melatonin 10mg

Suplemento que colabora com o controle do ciclo do sono. Mantém o equilíbrio hormonal e metabólico natural do corpo, garantindo a saúde geral necessária para a realização de exercícios físicos.

Onde comprar produtos da Dragon Pharma com os melhores preços

Se você se interessou pelos suplementos da Dragon Pharma Brasil, acesse o site da loja virtual Suplementos Mais Baratos. Nele é possível adquirir todos os produtos com o melhor preço do mercado, frete grátis e a pronta-entrega.

Inicie agora mesmo o consumo dos melhores suplementos do Brasil e mudo seu corpo!