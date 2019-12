Voce conhece a Melatonina ? Saiba onde comprar com o melhor preço !

A melatonina é o hormônio do sono, ou seja, é responsável peça indução do corpo ao sono. Ele regula o metabolismo ao longo do dia, controlando o período que passamos dormindo ou acordados.

Em função dos problemas relacionados ao sono registrados em muitas pessoas, foi criado um suplemento capaz de criar essa indução ao sono de forma sintética, sendo muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil também.

O produto é usado por atletas, pessoas que praticam esporte e até por quem quer perder peso, uma vez que um sono de qualidade é benéfico para a recuperação do corpo e também para emagrecer.



O que é Melatonina?

Em razão da importante função de regular o sono, grande parte dos órgãos do corpo apresentam receptores para melatonin.

O hormônio é produzido ao anoitecer pela glândula pineal preparando o organismo para dormir, que é quando a produção chega ao nível máximo. Ao amanhecer e com a incidência da luz do sol, a produção de melatonina diminui, sendo um aviso ao corpo que é o momento de acordar.

Entre os fatores que interferem na produção de melatonina estão a idade (velhice), exposição a fontes de luz (como celulares e computadores), alguns medicamentos e a falta da visão (cegueira).





Para que serve Melatonina?

A melatonina 5mg regula o sono, orientando quando o devemos repousar, ou seja, dormir. Quando ingerida na forma de suplemento, é uma forte aliada no combate a insônia e ainda colabora para o chamado jet-lag (problemas enfrentados com a mudanças de fuso horário).

Quando se fala do uso do suplemento do ponto de vista atlético, ele também auxilia na melhor recuperação do corpo após os treinos, sendo possível aumentar a intensidade dos mesmo e com isso ter mais resultados a longo prazo.

Seu efeito no intestino também propicia a queima de gordura. Veja abaixo todos os benefícios do uso da melatonina:

Ajuda para dormir – colabora na qualidade do sono, além de encurtar o tempo que a pessoa leva para adormecer, o que permite a ela dormir mais cedo e acordar mais cedo, com mais energia e disposição. Dessa forma há uma maior recuperação do corpo, especialmente após um treino pesado.

Redução do dano oxidativo – por ser um antioxidante muito eficiente, consegue eliminar os radicais livres que causam danos, entre eles os formandos em função do envelhecimento, de dietas muito restritivas, dos exercícios físicos e do estresse. Com a suplementação de melatonina, o corpo consegue uma recuperação maior depois das atividades físicas, treinos, exposição ao sol, entre outros fatores.

Emagrecimento – muitos estudos apontam a importância do sono para a perda de peso, já que garante melhoras na regulação do hormônio da fome (leptina) e também do metabolismo. Isso sem contar que, quanto mais tempo acordado, maior a chance de ter fome e fazer um lanche durante a madrugada, por exemplo, o que prejudica a dieta.

Pele e cabelo – por ser um antioxidante, o suplemento de melatonina comprar traz benefícios para a pele e o cabelo, que possuem receptores para o hormônio. Dessa forma, o produto age contra danos causados pelos radicais livres (como exposição ao sol, poluição e fumo), permitindo que os fios e a pele permaneçam mais hidratados e saudáveis.

Como tomar Melatonina

Nos suplementos, a melatonina 3mg pode apresentar dosagens de 1 mg, 2 mg, 3 mg, 5 mg ou 10 mg.

Para que se consiga um efeito semelhante ao da melatonina produzida naturalmente no corpo, é preciso ingerir de 0,3 a 0,5 mg por dia. A orientação é que a ingestão aconteça de 30 a 60 minutos antes de dormir e sempre com doses baixas, já que normalmente elas já proporcionam o efeito desejado.

Melatonina tem efeitos colaterais

A ingestão do hormônio da melatonina 10mg apresenta baixa incidência de efeitos colaterais. Eles surgem normalmente quando o paciente faz uso de doses excessivas (acima de 3 mg) ou por sensibilidade a algum componente da fórmula

Entre os efeitos colaterais mais comuns estão:

Dor de cabeça

Sono cortado

Incidência de pesadelo

Tontura

Náuseas

Sensação de estar dopado

Sonolência durante o dia

Elevação dos níveis do hormônio prolactina

Onde comprar Melatonina com o melhor preço

Se você quer regular seu sono, ter seu corpo realmente recuperado para treinos mais pesados e eficiente, inicie agora mesmo o consumo da melatonina preço, o hormônio do sono, e tenha seu descanso regrado para ter cada vez mais saúde e disposição.

Você encontra o suplemento no site da loja virtual Suplementos Mais Baratos. Adquira o produto com o melhor preço do mercado, frete grátis e a pronta-entrega.