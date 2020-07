Você sabe o que empresas como: Amazon , Apple, Google, facebook , Magazine Luiza, Ambev têm em comum?

Além dos bilhões que faturam por ano, a forte cultura organizacional é um grande diferencial para esses grandes líderes de mercado.

Você pode estar se perguntado: O que exatamente é cultura organizacional e por que tem tanta importância?

Cultura é o nosso jeito de fazer as coisas, é o que somos. É a filosofia da corporação. O sistema de crenças, normas e valores que regem a organização. É algo mais abstrato, ancorado em comportamentos não ditos, na mentalidade, e nos padrões sociais.

Cultura é aquilo que acontece quando o líder não está na sala. Essa seria a definição mais simplória.

Quando se analisa empresas de sucesso, geralmente, o objetivo é descobrir quais as ferramentas de gestão e inovação estão sendo aplicadas, mas, não se engane, as maiores inovações e ferramentas de gestão podem ser engolidas por uma cultura organizacional fraca.

É como construir um prédio de 30 andares sem um alicerce.

É bom deixar claro que cultura organizacional não é clima organizacional, não caia nessa “armadilha”, apesar de estarem conectados.

No livro O novo código da cultura de José Salibi Neto e Sandro Magaldi eles falam que: “Clima organizacional consiste no sentimento do dia-dia dos membros da empresa, ele é altamente susceptível a mudanças dentro da organização, de modo que suas condições são temporárias e mudam de acordo com impacto de decisões, já a cultura organizacional é permanente e duradoura, o processo de transformação cultural é complexo e tende a ser lento, diferente do clima organizacional que tem a característica mais efêmera.”

No livro supracitado, O novo código da cultura, os autores criaram um Framework que tem as seguintes premissas para uma Cultura organizacional forte nos tempos atuais:

PROPÓSITO (Anel externo): O farol da cultura forte é a visão de propósito. Cada vez mais, indivíduos não se alinham a empresas, e sim a visão de mundo, a propósito. Atualmente não é concebível que uma organização, seja ela de qualquer natureza, porte, setor de atuação, não tenha um propósito claro da sua ação.

CLIENTE (anel interno/Eixo central): Colocar o cliente no centro da jornada da criação de valor. (Aqui está um grande insight poderoso que merece um artigo exclusivo).

RESULTADO (peso): Cultura de resultado é fundamental para se ter a excelência operacional necessária para novos tempos. Não abandone a capacidade de execução, para que possa garantir resultados a curto prazo.

APRENDIZADO (contra peso): Cultura de aprendizado privilegia o indivíduo e tem flexibilidade com o ambiente. Cultura da abertura. Alto nível de aprendizado e inovação.

Por isso, o equilíbrio entre Resultado e Aprendizado é necessário, pois uma puxa para resultado de curto prazo e a outra para inovação de longo prazo, tendo o cliente no centro do processo e o propósito como grande guia.

Cultura organizacional é a premissa para a construção sólida de um negócio, e não se engane que, por ter uma pequena empresa, a cultura organizacional não é tão importante.

Acredite, pois nenhuma empresa das citadas no início começaram sendo as gigantes que são atualmente.

Espero que tenha gostado, até a próxima!

Por Bárbara Nobre