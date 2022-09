Votem em mim, eu vou reverter essa situação, diz Valmir de Francisquinho em coletiva de imprensa

Mesmo o TRE-SE informando em nota que não há tempo hábil para a exclusão do candidato nas urnas, todos os votos creditados em nome de Valmir de Francisquinho serão considerados nulos.

“Valmir e Emília continuam firmes e fortes. Recursos serão impetrados entre hoje e amanhã. Centenas de outros casos foram julgados no apagar das luzes pelo país afora. A nossa situação não é por desvio de dinheiro ou má utilização do dinheiro público, é por conta da atualização de uma cor azul durante a campanha do meu filho”,

Disse Valmir de Francisquinho, durante fala que foi acompanhada pela candidata a vice, Emília Corrêa (Patriota).

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que: “considerando que não há tempo hábil para a exclusão do candidato nas urnas, os votos eventualmente creditados em nome de Valmir de Francisquinho serão considerados nulos”.

Relembre o caso

O TRE já havia impugnado a candidatura do político, baseada na condenação de inelegibilidade, por oito anos, pela prática de abuso de poder econômico nas eleições de 2018. Na época, Valmir era prefeito do município de Itabaiana, e de acordo com o julgamento do TRE-SE, confirmado pelo TSE, participou em excesso da campanha do filho, que era candidato a deputado estadual.