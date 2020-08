VOTENOJUVENTUDE: Escolinha do Juventude participa da Copa Virtual Show De Bola

Com a pandemia causada pelo novo Coronavírus, vários campeonatos das mais diversas categorias foram cancelados, mas isso não impediu que houvesse disputas.

Como no caso da Escolinha Juventude, que participa da COPA SHOW DE BOLA realizada pelo Pernambuco PSB. O Portal Soudesergipe pede para que seus leitores participem da votação, escolhendo o Juventude que estar representando a cidade de Nossa Senhora da Glória.

Basta clicar no link abaixo, as votações são feitas através dos Stores do Instagram:

https://instagram.com/stories/copashowdebola/2374248802551937153?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1c4aayph1nd47

A votação encerra amanhã!