Zominho anunciará sua desistência da disputa pela prefeitura de Campo do Brito

Dizer que muita coisa mudou na política de Campo do Brito após as polêmicas entrevistas tanto de Zominho como de Zé Carlinhos nesta altura do campeonato seria clichê.

Mas, segundo informações de uma fonte fidedigna, o empresário Zominho já estaria preparado para anunciar sua desistência pela cadeira de prefeito de Campo do Brito – ainda segundo informações, o anuncio seria feito ainda nesta segunda-feira, 30, caso algumas pendências já tivessem sido solucionadas.

“Zominho já está decidido, ele viu que estava sendo usado e que no final só ele sairia perdendo independente do resultado.” Comentou nossa fonte.

Uma reunião estaria marcada para o próximo dia, 06, onde possivelmente o empresário no ramo de automóveis comunicara oficialmente seu desligamento político do agrupamento de oposição em Campo do Brito.

“A decisão já está tomada, agora o que está em jogo é a imagem de Zominho, não será surpresa ele se antecipar e anunciar antes mesmo do dia 06 – Teve uma nota que sai aí nas redes sociais, pergunte a Zominho se ele sabe uma vírgula do que foi escrito ! Pessoas estão falando por ele já faz tempo, isso tudo por interesses próprios.” Finalizou

O portal tentou contato com o empresário Zominho, mas não obtivemos êxito – nossa redação está aberta caso o mesmo queira se pronunciar.

Fonte: Macambira no Ar