A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda, 07, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.259 casos, seis óbitos nesta segunda e 20 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 245.333 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.246 morreram. Até o momento, 220.672 pacientes foram curados.

As 26 mortes foram: uma mulher, 83 anos, de Itabaiana, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 75 anos, de Itabaiana, com diabetes; um homem, 33 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 56 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 70 anos, de Areia Branca, com hipertensão; uma mulher, 50 anos, Riachuelo, sem comorbidade; um homem, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 47 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; um homem, 49 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão, pneumopatia, doença renal crônica e cardiopatia; uma mulher, 94 anos, de Itaporanga, com hipertensão e ex tabagista; um homem, 58 anos, de Aracaju, sem comorbidades; uma mulher, 50 anos, de Aracaju, com cardiopatia; um homem, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem, 55 anos, de Lagarto, com infarto agudo do miocárdio, obesidade e tabagismo; uma mulher, 39 anos, de Riachuelo, sem comorbidade; um homem, 36 anos, de Aquidabã, sem comorbidade; um homem, 89 anos, de Aracaju, com hipertensão e Neoplasia; uma mulher, 64 anos, de Lagarto, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 66 anos, de Itabaiana, com hipertensão; um homem, 77 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 31 anos, de Itabaiana, com obesidade; uma mulher, 82 anos, de Cedro de São João, com hipertensão e obesidade; uma mulher, 38 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com obesidade; uma mulher, 47 anos, de Japaratuba, com diabetes.

Foram realizados 501.982 exames e 256.649 foram negativados. Estão internados 832 pacientes, sendo que no serviço público são 219 em leitos de UTI (adulto), seis na UTI neonatal/ pediatria e 245 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 470. Já nos leitos do serviço privado estão internados 180 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 178 em leitos clínicos, totalizando 362. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultados 1.571 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 637.442 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 509.112. Referente à segunda dose, foram distribuídas 270.812, sendo aplicadas 199.548 doses.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

