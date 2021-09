Inscrições para a 4ª Mostra de Cinema Casa Aberta seguem até o dia 20 deste mês

- Advertisement -

- Advertisement -

Uberlândia-MG 13/9/2021 –

Evento será promovido online gratuitamente pelo Grupo de Teatro de Uberlândia-MG, Trupe de Truões, e oferecerá cachê para os trabalhos selecionados.

Com a pandemia de Covid-19, muitas atividades artísticas e culturais continuam de forma online. É o caso da 4ª Mostra de Cinema Casa Aberta, promovida pela Trupe de Truões, cujas inscrições estão abertas e seguem até o dia 20 deste mês, via internet, pelo site www.trupedetruoes.com.br/mostradecinema.

Com o tema “Cinema e Audiovisual: Interações e Hibridismos – Edição Emergencial”, a Mostra contará com uma programação composta por obras de formatos variados produzidas por artistas de diferentes linguagens (teatro, música, dança, performance, literatura, artes visuais, etc.).

Segundo o coordenador da Mostra, Ronan Vaz, essa edição tem como proposta abrir espaço para compartilhamento de produções artísticas realizadas em diálogo com o audiovisual durante a pandemia da Covid-19.

A programação da Mostra, prevista para ser realizada entre os dias 22 e 26 de novembro deste ano, no canal da Trupe de Truões no YouTube, será composta por produções artísticas voltadas para o público em geral selecionadas por meio de edital, por filmes voltados para o público infantojuvenil selecionados por meio de parceria e intercâmbio com a Mostra Audiovisual de Cambuquira-MG (MOSCA) e também por outras atividades relacionadas ao tema realizadas com artistas convidados.

Histórico

A Mostra de Cinema Casa Aberta realizada em Uberlândia-MG teve sua primeira edição em 2017. Fundamentada na proposta do intercâmbio entre as linguagens audiovisual e teatro, a mostra tem como propósito ser um espaço para difusão da produção audiovisual independente, especialmente do que é produzido em Minas Gerais e na cidade de Uberlândia-MG, além de oferecer ao público uma programação com obras que não chegam às salas de cinema comercial.

“Com a pandemia, esta é a primeira edição realizada de forma digital. Uma ótima oportunidade para que pessoas de todo o Brasil tenham acesso ao evento”, comenta Ronan Vaz.

Quem participa

O evento é voltado para produtores audiovisuais e artistas das mais variadas linguagens de todo o território nacional.

Podem ser inscritas produções audiovisuais e/ou de outras linguagens artísticas criadas no contexto da pandemia em diálogo com o cinema e o audiovisual, sendo que elas devem ter sido concluídas a partir de janeiro de 2020.

O edital com todos os detalhes está disponível no site da Mostra. “É importante que os interessados em participar da Mostra atentem-se aos detalhes do edital, pois há regras que se não cumpridas levam à desclassificação”, alerta a assessora de comunicação da Trupe.

Cachê

As inscrições são gratuitas, porém, os trabalhos selecionados receberão um cachê de participação. “Os autores e produtores dos filmes selecionados neste edital receberão a título de cachê pela sua participação na Mostra o valor de R$ 500,00”, destaca Ronan Vaz. “Um incentivo a mais para os profissionais em tempos difíceis de pandemia”, complementa.

Curadoria

A curadoria dessa edição será realizada por Ronan Vaz, Ananda Guimarães e Cristiano Barbosa, que terão como orientações gerais a seleção de obras de diferentes formatos (websérie, curtas-metragens, longa-metragem, documentários, videoarte, videoperformance, videodança, vídeo-teatro e outros formatos possíveis).

“Os curadores buscarão privilegiar o trabalho autoral e independente realizado por pessoas cineastas, produtores (as) audiovisuais e artistas de outras linguagens que tenham produzido suas obras em diálogo com o audiovisual/cinema no contexto da pandemia de Covid-19”, revela Ronan Vaz.

Serviço

O quê: Inscrição para a Mostra de Cinema Casa Aberta

Quando: Até o dia 20 de setembro

Onde: www.trupedetruoes.com.br/mostradecinema

Website: http://www.trupedetruoes.com.br/mostradecinema