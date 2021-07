Mostra Teatro e Autoconhecimento tem alto número de inscritos e comissão organizadora anuncia resultado da seleção

Uberlândia-MG 15/7/2021 –

Quarenta e nove propostas foram inscritas, sendo sete selecionadas para participar do evento. As inscrições para as oficinas da Mostra estão abertas e são gratuitas.



A Mostra Teatro e Autoconhecimento, que está aberta para artistas e grupos teatrais de todo o Brasil, já tem os nomes de grupos e artistas que participarão do evento. A relação dos selecionados foi divulgada, no último dia 09, pela comissão organizadora. As apresentações serão realizadas ainda neste mês, entre os dias 21 e 24, na internet, respeitando o isolamento social devido à pandemia de Covid-19.

Sob a coordenação da atriz, diretora e professora de teatro, Cris Lozano (SP), a comissão de seleção foi composta também pela idealizadora e curadora da Mostra, Katia Lou, e pela atriz e produtora, Kátia Bizinotto. Equipe que está envolvida com toda a programação do evento.

Segundo Cris Lozano, a comissão se surpreendeu com a quantidade de inscritos, “Recebemos inscrições de vários estados brasileiros, e uma diversidade de propostas para serem analisadas. O total foi de 49 inscritos nas três modalidades disponíveis no edital: ações cênicas, oficinas e painéis”, informa. O edital foi lançado no dia 16 de junho deste ano e as inscrições foram até dia 05 de julho.

Para a idealizadora e curadora da Mostra Teatro e Autoconhecimento, Katia Lou, o número de inscrições demonstra a quantidade de artistas interessados nesta intersecção. “A procura pela Mostra revela que muitos artistas estão pesquisando e trabalhando nesta vertente. Como artista e pesquisadora do autoconhecimento, percebo com grande felicidade que a Mostra vem para se configurar como um espaço para que o público acesse esses trabalhos, e um incentivo para os artistas que focam neste tema, pois este é justamente um dos objetivos da Mostra: estimular e difundir este tipo de investigação teatral”, destaca.

No universo de inscritos foram selecionadas 04 ações cênicas (01 a mais que o previsto no edital), 02 oficinas e 01 painel. Participarão da Mostra na categoria Ações Cênicas: Chica Par(t)indo – Amanda Aloysa (MG), Deitar viva sobre a terra – Elis Ferreira (MG); Baquaqua – Wesley Cardozo (RJ) e DasÁguas – Cris Campos Sereia (MA). Na categoria Oficinas: A Arte Como Caminho – Ana Domitila (MG) e Dance Seus Ritmos – Carol MahaShakti (MG) e Painel: Me equivoquei no espaço – Delaney Antônio Pereira Junior. (MG)

Inscrições para as oficinas

Uma oficina convidada e duas selecionadas estão com as inscrições abertas e gratuitas até o dia 18/07. As oficinas acontecerão via plataforma online.

Oficina teatro sobre SI – Convidada

Ministrante: Breno Maia (Uberlândia-MG)

Data: 21 a 24/07

Horário: 10h às 12h

Público: Acima de 16 anos

A arte como caminho – Selecionada

Ministrante: Ana Domitila (BH-MG)

Data: 21 a 23/07

Horário: 14h às 15h30

Público: Acima de 18 anos

Dance seus ritmos – Selecionada

Ministrante: Carol Maha Shakty (Uberlândia-MG)

Data: 24/07

Horário: 15h às 16h30

Público-alvo: Livre

As pessoas que tiverem interessadas em participar das oficinas, que vão ser realizadas durante a Mostra, devem fazer sua inscrição até o dia 18 deste mês, por meio do link de inscrições na bio do Instagram @katialoua. As inscrições são gratuitas e limitadas.

O projeto e a remuneração dos selecionados

A Mostra é um evento artístico-cultural que tem como foco compartilhar estudos teóricos e práticos que se localizem na intersecção entre o teatro e o autoconhecimento. “O objetivo geral da Mostra é estimular a reflexão, difusão e fruição das artes cênicas e em especial do Teatro e sua conexão com outras áreas do conhecimento e estimular a criação artística e pesquisa de novas linguagens”, complementa Katia Lou.

Realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o projeto remunerará os trabalhos selecionados com os seguintes valores: R$ 1.500,00 (ações cênicas); R$ 1.300,00 (oficinas) e R$ 300,00 (painéis).

As atividades ao vivo serão por plataformas online. A veiculação de todas as atividades será feita pelo YouTube, no canal Katia Lou, e/ou outras plataformas associadas ao evento.

Serviço:

O quê: Mostra Teatro e Autoconhecimento

Quando: 21 a 27 de julho de 2021

Onde: No YouTube no canal Katia Lou e/ou outras plataformas associadas ao evento.

Ingresso: gratuito

Informações: @katialoua ou [email protected]

Programação da Mostra

21/07 – Abertura

21 a 23/07 – Palestras

21 a 24/07 – Oficinas

22 a 24/07 – Exibição das ações cênicas e bate-papo com os artistas após a apresentação

23 e 24/07 – Apresentação dos Painéis

Website: https://www.youtube.com/channel/UCu7aJzX3sWYTPEERMLpaExQ