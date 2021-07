Indtechs: programa de aceleração da Bluefields incentiva startups voltadas para a indústria

São Paulo, SP 16/7/2021 –

Tendo a inovação aberta como foco, o programa gratuito está com inscrições abertas para startups de todo o Brasil

A troca de informação entre uma grande empresa e uma startup pode trazer novas ideias e ser um solo fértil para as Indtechs, nome referente às startups que inovam na indústria. O setor ainda é tímido no país, que, atualmente possui mais de 13 mil startups de diversos setores, dados da ABStartup (Associação Brasileira de Startups). Para incentivar os empreendedores que sonham em revolucionar a indústria através de soluções digitais, a Bluefields, aceleradora de negócios, criou um programa de aceleração com foco nas indtechs, foodtechs, heathtechs e agrotechs, o Biodigital Startups. O programa oferece: intercâmbio cultural entre startups e empresas, inovação aberta com possibilidade de POCs (Proof of Concept – é a evidência documentada de que um software pode ser bem-sucedido), negócios entre startups e corporações, e inovação cruzada, onde as companhias colaboram com a sua expertise para a startup iniciante.

“As indtechs precisam da expertise das grandes empresas da indústria para crescerem, assim como as grandes empresas precisam da agilidade e inovação das startups para prosperarem e atraírem novos talentos e futuras parcerias. Um programa como o Biodigital Startups, com a participação de uma grande indústria, aproxima os empreendedores dos desafios reais da categoria e soluções são criadas. Nosso objetivo com o programa não é apenas inovar, mas revolucionar com ciência e tecnologia”, conclui Paulo Humaitá, CEO e fundador da Bluefields.

O programa Biodigital Startups consiste em 12 encontros onde serão aplicadas metodologias de desenvolvimento de negócio focadas na estruturação da startup, cujo conteúdo será disponibilizado 100% online, assim como todas as interações. Cada grupo de 10 startups selecionadas terão um Startup Partner, para acompanhar a evolução da startup, além de conectar com mentores e investidores.

Serão analisadas startups em estágio inicial de comercialização ou fase de tração. Os itens avaliados são: time e perfil dos sócios, aderência e potencial de negócio entre startups e empresas participantes, prontidão tecnológica e outros critérios técnicos.

A convergência Biodigital é um termo que tem sido usado recentemente no mercado e se refere a novos hábitos ligados à saúde, que geram desdobramentos no setor alimentício, e consequentemente, no agronegócio.

Serviço

Biodigital Startups

Inscrições abertas e gratuitas até 31 de agosto de 2021

Link para inscrição do empreendedor: https://www.bluefieldsdev.com/programas/biodigital/

Desde 2016 a Bluefields impulsiona startups ao oferecer soluções para as diferentes etapas da jornada: validação, aceleração de startups e inovação corporativa, especialmente nos setores da Convergência Biodigital (agronegócio, saúde e alimentos), Nanotecnologia e Educação. Com mais de 150 startups aceleradas, possui programas como o Sparks para empreendedores iniciantes, e o The Big Bam, para startups mais sólidas que buscam crescer no mercado. Ao acelerar, a Bluefields cumpre a missão de transformar vidas através do empreendedorismo porque, afinal, as startups de hoje são as grandes corporações do amanhã.

Mais detalhes podem ser obtidos em: https://www.bluefieldsdev.com/

Facebook – https://www.facebook.com/bluefieldsdev/

Instagram – https://www.instagram.com/bluefields_aceleradora/

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/bluefields-aceleradora/

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCboDJPDyBJQjb0p3V9SMuvg

Website: https://www.bluefieldsdev.com/