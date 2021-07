Segundo Fiocruz, Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas dependentes do álcool

São Paulo, SP 5/7/2021 –

Médicos psiquiátricas apontam que clínicas de reabilitação podem ajudar no tratamento da dependência química.



Relatório produzido pela Fundação Oswaldo Cruz com 17 mil pessoas com idade entre 12 a 65 anos, divulgado em 2015, indica que mais da metade da população brasileira já declarou ter consumido bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida.

De acordo com a pesquisa, cerca de 30% da população consumiu a bebida pelos 30 dias anteriores. E mais de 2 milhões de pessoas possuem os critérios que são considerados suficientes para considerar o caso de dependência do álcool no indivíduo nos 12 meses anteriores.

Para ampliar mais o cenário que a dependência provoca no sistema público de saúde, levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná informa que, somente para o tratamento de dependentes do álcool na esfera pública, foram gastos mais de R$ 50 milhões em 2018.

Médicos e especialistas demonstram preocupação por conta da tendência que vem crescendo ao longo dos anos do consumo de álcool começar cada vez mais cedo e haver aumento no número de dependentes do álcool.

Identificar os sintomas da dependência e conduzir o indivíduo para o tratamento adequado é fundamental. A fim de lançar luz ao assunto, a psicóloga Cleuza Canan, especialista no tratamento de dependência química e fundadora da Clínica Cleuza Canan, respondeu algumas perguntas frequentes acerca do alcoolismo.

O que é alcoolismo?

O alcoolismo é considerado uma doença, de acordo com a classificação mundial de doenças (CID) 10 Z72.1 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta situação, o consumo em doses altas de bebidas com álcool é capaz de provocar transtornos no funcionamento das atividades cerebrais e do organismo.

O termo alcoolismo é datado do século 19 e definido por Magnus Huss como o “conjunto de manifestações patológicas do sistema nervoso nas esferas psíquica, sensitiva e motora”. O principal sintoma detectado é o consumo de bebida alcoólica de forma contínua durante um longo período de tempo.

As causas para a patologia podem vir de questões hereditárias ou por influências de amigos e conhecidos. Questões psicológicas e sentimentais podem estar atreladas ao consumo e ser responsáveis pela ativação de gatilhos para a bebida. Em casos mais extremos, o dependente não tem controle adequado sobre si em relação à quantidade de bebida e à periodicidade.

Identificar o estado de alcoolismo

Os sinais do uso do álcool são: olhos lacrimejantes, hálito com álcool, a falta de coordenação motora a ponto de não se ter distinção de que caminho seguir ou de simplesmente permanecer em pé, suor extremo, vertigens e falta de equilíbrio.

Em casos mais graves, as pálpebras podem ter pequenos edemas, assim como na pele do rosto, um tremor fino nas extremidades e eritrose palmar.

Processo de identificação de uma pessoa dependente alcoólica

O dependente alcoólico faz o uso constante da bebida em grandes doses por tempo indeterminado. A abstinência por certos períodos de tempo pode provocar desequilíbrios psicológicos e provocar problemas de saúde à pessoa.

Os principais sinais de abstinência da bebida são os sinais musculares, como tremores, cãibras, dores abdominais, problemas digestivos e psíquicos, como a ansiedade, depressão, insônia e irritabilidade. Com esses sintomas, é preciso que a pessoa receba o tratamento adequado para ter controle da dependência.

Ajuda ao paciente dependente alcoólico

Para ajudar o dependente, a clínica de reabilitação para alcoólicos é importante ao fornecer tratamento adequado focado na recuperação da qualidade de vida. Na clínica de reabilitação para alcoólicos, o paciente recebe tratamento médico, psicológico e psiquiátrico com atividades lúdicas de prevenção à recaída.

Clínica de reabilitação para alcoólicos no Paraná

Ao entender o que é o alcoolismo, suas características e como identificar a dependência de álcool, a recomendação para tratamento é a busca de uma clínica de reabilitação para alcoólicos. O tratamento realizado no início da dependência pode ter sucesso quando o paciente é tratado com respeito e dignidade.

O diagnóstico é dado por um psicólogo ou psiquiatra, capaz de fazer o exame correto, identificar as características do paciente e o que deve ser feito para auxiliar a sair dessa situação.

Em uma clínica especializada, o dependente recebe todo o tratamento adequado e especializado. A clínica Cleuza Canan combina o tratamento químico com a parte terapêutica para reabilitação do indivíduo e retorno ao convívio social.

A desintoxicação é uma das etapas da internação e que inclui metodologia e medicamentos para o paciente eliminar o consumo de álcool de maneira segura. O apoio da família é essencial para o sucesso do tratamento do alcoolismo.

A desintoxicação é uma das etapas da internação e que inclui metodologia e medicamentos para o paciente eliminar o consumo de álcool de maneira segura. O apoio da família é essencial para o sucesso do tratamento do alcoolismo.

Assim, antes de escolher uma boa clínica de reabilitação, é importante garantir que ela também ofereça aconselhamento conjugal e terapia familiar.

