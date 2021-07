74% Dos consumidores preferem comprar online, aponta estudo

Ferraz de Vasconcelos – SP 9/7/2021 – Só neste mês, tivemos o reforço de abrangência com 308 novos municípios distribuídos em 19 estados, além do fortalecimento da presença na região Sudeste do país

Indústria Gráfica adota nova modalidade de frete para atender o novo perfil dos consumidores



A presença digital está cada vez mais evidente, já que, conforme levantamento feito em 2020 pela BTA, cerca de 43% das empresas brasileiras tornaram padrão o home office e 74% dos consumidores preferem comprar online, segundo dado apontado pela NZN Intelligence.

Com a pandemia da Covid-19, muitas organizações perceberam que o envio seguro de um determinado produto pode ser um fator levado em consideração na hora de atrair e fidelizar clientes. Sendo assim, hoje existem várias transportadoras que percorrem o país para realizar entregas.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes, apenas no Brasil, há mais de 700 mil transportadoras e frotas registradas, entre autônomos, empresas e cooperativas, somando quase 2 milhões de veículos. E o custo-benefício, nível de serviço, capacidade de negociação e tecnologia da informação, são uns dos quesitos decisivos na hora de escolher uma transportadora.

Um exemplo de empresa que adotou uma nova modalidade de frete para atender este novo perfil de consumidores, foi a gráfica online FuturaIM. Segundo a empresa, o objetivo é viabilizar as entregas de materiais gráficos, evitando exposições e aglomerações de clientes. Ao todo, são 5.294 localidades de entrega em parceria com uma transportadora que realiza serviços expressos.

“O nosso intuito de firmar essa parceria é nos posicionar 100% na região de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e ainda expandir ao máximo, ao ponto de atendermos toda a região Sul no ano que vem”, explica o gerente da FuturaIM”.

Além da entrega expressa, 87% dos consumidores brasileiros preferem comprar em empresas sustentáveis, de acordo com a Agência Sistema FIEP. Pensando nisso, Manso conta como funciona seu frete sem carbono.

“Temos frotas próprias, parcerias com diversas transportadoras e meios de entregas que conseguem evitar a emissão de mais de 8.800 kg de carbono no planeta, em aproximadamente 70 mil km percorridos com vans, motos elétricas e bikes”, conclui Thiago.

Para a empresa, é fundamental buscar novas alternativas de frete que atendam a nível nacional, com o conforto e segurança que o cliente precisa, já que, ainda segundo a NZN Intelligence, 37% dos consumidores afirmam que realizam compras online mensalmente, 27% realizam compras uma vez a cada três meses, 15% compram uma vez a cada seis meses e apenas 10% quase nunca realizaram compras online.

