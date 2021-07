IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto anuncia os próximos artistas a se apresentar no “Ocupa/ia” a partir de 12 de julho

Belo Horizonte, MG 12/7/2021 –

Efe Godoy, Massuelen Cristina e Bárbara Mol ocupam os canais virtuais da instituição até 30 de julho



Quem acompanhou as redes sociais e canais virtuais do “IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto” nas últimas semanas teve a oportunidade de conferir obras e processos de artistas selecionados para o programa de mostras virtuais “Ocupa/ia”. Na segunda etapa do projeto, a partir de 12 de julho, os próximos três artistas, que participaram do “Programa de Residência IA”, vão ocupar as redes (Facebook e Instagram) do Instituto.

De 12 a 16 de julho, quem se apresenta é Efe Godoy, artista visual míope, transvestigênero, que pesquisa hibridismo em suas variadas linguagens (vídeo, desenho e performance), com ênfase em recortes de memórias da infância e fabulações espontâneas.

Para ela, a experiência de participar de uma ocupação e residência durante um período pandêmico é uma forma de deixar viva a força de pesquisa e criação dentro do ateliê e da vida de cada artista. “Não podemos desistir de criar poesia para o mundo, principalmente poesia crítica. Foi bem mágico ter todos os acompanhamentos e encontros proporcionados pelo ia. Artista precisa de residência!”, completa.

Na semana seguinte, de 19 a 23 de julho, quem toma conta das redes é a artista Massuelen Cristina. A artista destaca que experiências como o “Ocupa/ia” fazem com que as pessoas repensem algumas questões em relação à arte e se adaptem a novas formas de consumir arte. Ela está desenvolvendo uma série de fotos e vídeo-performance que traz questionamentos sobre a corporeidade preta em relação ao sincretismo religioso e à Umbanda.

“É de grande relevância pela visibilidade, pelas possibilidades que as redes sociais permitem se apresentar enquanto artista. Participar desse projeto é muito importante para mim, pelas portas abertas que o instituto sempre deixa, pela maneira como a instituição abraça as nossas criações e quer fazer diferente na construção da arte contemporânea. É uma maneira de dar voz aos artistas e mostrar o que estamos fazendo e pensando sobre arte, principalmente nesse momento pandêmico”, ressalta.

Para finalizar a programação do mês, a artista visual e pesquisadora Bárbara Mol apresenta sua arte entre 26 e 30 de julho. A proposta “a torto e direito” – sobre o direito ao tortuoso como forma entre os imaginários do barroco, do cerrado e de outras vias em Ouro Preto, pretende criar uma narrativa iconográfica do tortuoso.

Durante a ocupação online, a pesquisa artística vai coletar e recriar formas e objetos estéticos tomados do meio barroco patrimonial, do urbano-periférico e cerrado de Ouro Preto. A ideia é que se faça ver a questão plástica e formal do tortuoso, enquanto elemento estético ainda vivo, sendo uma reabertura crítica às imagens da história, da cidade e do tempo.

Em resposta aos desafios decorrentes da COVID-19 e seus efeitos no setor cultural, o “IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto” deu início ao “Ocupa/ia”, com mostras digitais de artes visuais.

Colocando em debate a efetividade dos meios digitais e a problemática de acessibilidade e temporalidade, o “Ocupa/ia” explora novas formas de habitar o virtual, incentivando a exposição de trabalhos a partir dessa perspectiva. “Pensamos essa iniciativa para dar apoio à comunidade artística, com o objetivo de amenizar os efeitos econômicos e sociais deste momento de pandemia. Nesse sentido, o instituto dá continuidade à sua missão, abraçando a diversidade social, econômica, de gêneros e vivências”, explica a presidente Bel Gurgel.

Ao longo do projeto, os artistas, selecionados via convocatória, se apresentam, falam de seu processo criativo, mostram a obra e contam sobre sua visão de arte dentro da pandemia. Após esta etapa, mais três artistas entrarão na programação, que se encerra dia 20 de agosto.

Website: https://ia.art.br/