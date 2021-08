Pesquisa Pulse impede alguns assuntos de se transformarem em problemas dentro das empresas

São Paulo 2/8/2021 – A Pesquisa Pulse pode ser pontual em relação ao tema abordado, mas ela traz resultados e possibilita ações que são importantes para o RH

As empresas têm investido muito em conhecer qual a percepção de seus colaboradores sobre a organização em que trabalham. Uma das ferramentas mais efetivas para mensurar essa percepção é a Pesquisa Pulse. A Pesquisa Pulse é o tema da conversa com Nathália Barra, sócia da Arquitetura Humana, empresa especializada em Comportamento, Engajamento e Cultura Organizacional.

O que é Pesquisa Pulse?

“A Pesquisa Pulse é uma ferramenta que mede, de maneira rápida, simples e direta, a percepção das pessoas sobre questões específicas de uma empresa. Essas questões, em geral, estão relacionadas à temas que afetam o engajamento das pessoas que atuam na organização”.

Qual a diferença da Pesquisa Pulse para as Pesquisas de Engajamento e Clima?

“A principal diferença é que a pesquisa pulse mensura a percepção no momento que situação ocorre. É situacional. Nas empresas, existem inúmeros acontecimentos em que as pessoas querem dar e receber o feedback imediato. Pode ser a troca de algum gestor, a mudança de algum benefício ou a migração do trabalho presencial para o home office. Esses são alguns exemplos de situações em que os gestores querem ter uma visão instantânea do impacto nos colaboradores. As Pesquisas de Engajamento e Clima são menos frequentes, abordam vários assuntos e geram ações mais estruturais. As Pesquisas Pulse são curtas, no máximo seis questões, normalmente, abordam assuntos específicos e podem ser mais frequentes. Fazendo uma comparação com questões de saúde, a Pesquisa de Engajamento e Clima é o checkup anual, a Pulse é teste diário de glicemia”.

Então, a principal vantagem da Pulse é que ela é uma pesquisa pontual?

“A Pesquisa Pulse pode ser pontual em relação ao tema abordado, mas ela traz resultados e possibilita ações que são importantes para o RH. A Pulse pode trazer informações que nos mostrem bem onde atuar. Por exemplo, é possível diferenciar as respostas de quem está trabalhando presencialmente das respostas dos que estão remotamente; diferenciar as respostas por áreas”.

Qual o feedback das empresas que utilizam a Pesquisa Pulse?

“Eu costumo ouvir de todos os nossos clientes que o RH ganha agilidade e prontidão para resolver questões que nem sempre são verbalizadas, mas que são percebidas pelas pessoas. Os temas são tratados enquanto são simples de serem resolvidos. A Pesquisa Pulse pode impedir alguns assuntos de se transformarem em problemas dentro das empresas ou minimiza os efeitos dos problemas, quando eles são detectados ainda no início”.

