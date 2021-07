Exposição de Artes Plásticas comemora cinquentenário de central de trabalhadores em Portugal

Lisboa – Portugal 19/7/2021 –

As obras dos mais de 60 artistas que se associaram à iniciativa podem ser visitadas até ao próximo dia 25 de Julho, na Sala do Risco, no Pateo da Galé, em Lisboa, todos os dias, das 10h às 19h.

Uma exposição de artes plásticas homenageia trabalhadores, mulheres e homens de Portugal, além de comemorar o cinquentenário da CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses). Vários artistas ofereceram as suas obras de pintura, escultura, fotografia e outras formas de expressão artísticas para juntar-se aos outros trabalhadores nas comemorações.

A CGTP-IN realizou em 2020 uma exposição sobre o passado, presente e futuro da maior central sindical do país e esse ano reitera a importância dos trabalhadores e da arte na vida dos portugueses.

A exposição atual da CGTP-IN teve início no dia 3 de julho e estará disponível para visitação até o dia 25, na Sala do Risco, no Pateo da Galé, em Lisboa (entrada pela Rua do Arsenal). São mais de 60 artistas que estão participando do evento com suas obras.

Reconhecimento do Brasil

O presidente da Organização Cultural Brasil América Latina (OCBAL), Antonio Marques, disse que o evento organizado para homenagear os trabalhadores portugueses é muito importante, pois além de nobre, valoriza as artes plásticas. “A OCBAL reconhece através de suas parcerias em Portugal, a importância de um evento como esse, pois não existe hora e nem lugar para fazer e consumir arte”, disse.

Morte da artista Ema Berta

Ele ainda lembrou da morte da artista plástica portuguesa Ema Berta, no dia 8 de julho, em Cascais, aos 77 anos. Ela atuou como pintora e professora da Escola Superior da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. “Foi uma grande artista que partiu, mas deixou um legado para as futuras gerações”, comentou.

Ema Berta compôs a direção da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), e ensinou Desenho, na Escola Superior de Arte, Design e Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo, antes de se fixar em Paris.

