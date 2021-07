Empresas investem em tecnologia de ponta para gestão de estoque e logística

São Paulo 14/7/2021 – Cabe ressaltar que tais desafios podem ser superados por meio de soluções inovadoras e gerenciais

Com a aceleração do processo de transformação digital das empresas, impulsionado pela pandemia da Covid-19, e a mudança no perfil do consumidor, que também está cada vez mais digital, não há dúvidas de que a chamada “experiência do cliente” se tornou um dos principais diferenciais que podem determinar o sucesso ou, até mesmo, o insucesso de um negócio.

Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), apesar de 67,4% das empresas do ramo indicarem prejuízo no desempenho financeiro em 2020, 37% consideraram que em 2021 será um ano melhor para o setor.

Diante desse prognóstico, as tendências e pesquisas de mercado já apontam que a percepção dos consumidores acerca de um determinado produto vai desde a pesquisa na internet, por exemplo, até o dia em que ele recebe o pedido em sua casa, com a qualidade esperada e no prazo estipulado.

Porém, segundo Haldnei Hacker Figueiredo, Business Relationship Manager da Softtek Brasil, essa percepção não se limita tão-somente à experiência do consumidor. Ela vai além, influenciando o comportamento do cliente e construindo memórias que impulsionam a sua lealdade, além de afetar indiretamente o valor econômico de um determinado produto ou serviço.

“Toda empresa tem como foco garantir que esse ciclo de compra completo, o qual o cliente vivencia, transcorra da melhor forma possível para que ele resulte, enfim, na sua fidelização. Mas para que isso ocorra, é preciso compreender dois fatores cruciais: a gestão do estoque dentro do WMS (Warehouse Management System) e a gestão da logística, que utiliza o TMS (Transportation Management System)”, explica o executivo.

Possíveis aplicações

Indo muito além de apenas receber e transferir mercadorias ou gerenciar um depósito, o warehouse inteligente inclui outras tarefas, tais quais planejamento de armazenamento, o fornecimento e controle do estoque, a gestão das atividades que ali ocorrem diariamente e demais.

“Sabe-se que, nos dias de hoje, o principal impacto no custo de um produto é o custo de sua logística. Procurar novas e melhores formas de gerenciar um warehouse e a sua logística podem, portanto, reduzir custos, economizar tempo e aumentar a receita e a satisfação do cliente”, complementa Haldnei.

Desafios da gestão

Entre alguns dos principais desafios da gestão de um warehouse e sua logística estão: excesso de estoque; limitação de espaço; baixa rastreabilidade e conectividade; gerenciamento de tempo incorreto; má otimização de processos e recursos; planejamento limitado de atividades da primeira milha até a milha final; maiores taxas de retorno sobre o e-commerce e compras na alta temporada de remessas; acessibilidade da informação; gestão de custos de transporte; e desempenho de entrega em toda a cadeia de abastecimento global.

Tais desafios, porém, podem ser superados por meio de soluções inovadoras e gerenciais, como o WMS e TMS, que atendem o dia a dia das empresas de ponta a ponta.

“Não são soluções convencionais de mercado, mas, sim, soluções que incluem inteligência e modernidade agregando valor ao negócio e otimizando todos os processos da cadeia de suprimentos através de visibilidade, capacidade e velocidade de execução”, explica o Business Relationship Manager da Softtek Brasil.

Benefícios adicionais

A integração do WMS com o TMS traz uma série de benefícios às empresas, como a capacidade de otimizar o espaço de armazenamento e de realocar estoques, reduzindo consequentemente o tempo e os custos relacionados ao transporte e ao roteamento externo.

Assim, os resultados podem ser percebidos por meio de uma maior eficiência de trabalho, redução nos custos com pessoal e, como foco inicial e objetivo final, a satisfação do cliente.

“Cabe ressaltar que para começar a integração WMS e TMS, o primeiro passo é buscar as áreas da empresa em que o valor da união desses dois sistemas pode ser evidente. Locais que podem ter ganhos de eficiência com um melhor alinhamento entre mão de obra, recursos e remessas de entrada e saída para trazer agilidade, reduzindo tempo e custos. Para outros, isso pode até aumentar a visibilidade para que haja mais previsibilidade com os embarques e prazos de entrega” acrescenta o executivo, ressaltando que as funções de armazenamento e transporte cuidadosamente integradas podem permitir um processamento mais rápido de remessas desde a entrada e a saída, resultando em tempos de ciclo de minimização e aumentando a utilização de ativos.

