XP Inc. reforça seu compromisso com a diversidade ao contratar 85 novos estagiários

São Paulo 8/7/2021 –

O processo seletivo foi 100% online e contou com a participação de mais de 10 mil candidatos. 44% dos ingressantes se identificam como pessoas negras, 42% como mulheres e 12% como parte da comunidade LGBTQIA+.

Com foco na diversidade, o primeiro programa de estágio da XP Inc. contou com a contratação de 85 novos estagiários. Inicialmente, a empresa pretendia contratar 60 estagiários, mas o grande número de inscrições e a qualidade dos candidatos fez com que o número de contratações fosse revisto. O processo seletivo ocorreu de forma 100% online e obteve a participação de 10 mil candidatos.

Em linha com o programa #XPdeQualquerLugar, os estagiários contratados estão localizados em 53 diferentes municípios. Além disso, a diversidade da turma também foi destaque: 44% dos ingressantes se identificam como pessoas negras, 42% como mulheres e 12% como parte da comunidade LGBTQIA+. Os 85 escolhidos, que vão trabalhar de onde desejarem, irão atuar em diferentes áreas da empresa, como tecnologia, atendimento, back office, projetos e produtos.

Outra novidade do processo seletivo foi o uso das redes sociais para se inscrever. O processo de seleção foi marcado por inúmeros posts e vídeos criativos. LinkedIn, Instagram e até mesmo vídeos na plataforma TikTok foram utilizados. Algumas postagens chegaram a receber mais de 1.000 curtidas.

“Estamos trabalhando cada vez mais para promover a inclusão dentro da XP. Ainda temos muito a aprender, mas demos um importante passo com o nosso primeiro programa de estágio. Pretendemos aumentar os processos seletivos e, dessa forma, oferecer ainda mais oportunidades’’, afirma Patrícia Claro, gerente de recrutamento da XP Inc.

Website: http://www.xpinc.com/