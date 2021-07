Leite fermentado light é uma opção para o consumo de probióticos

São Paulo 15/7/2021 – Os alimentos probióticos são reconhecidamente benéficos para a saúde intestinal

Com apenas 30 calorias, produto lançado há cinco anos é ideal para pessoas que buscam uma alimentação saudável de baixo teor calórico



Milhares de brasileiros adultos levam uma vida agitada, fazem uso de muitos medicamentos (inclusive antibióticos) e nem sempre conseguem manter uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física. Além disso, muitos convivem com enfermidades crônicas, o que agrava ainda mais o risco de complicações gerais para a saúde.

Por causa desses e de outros fatores, a microbiota intestinal pode entrar em disbiose, o que significa que a quantidade e a qualidade de bactérias presentes nesse ambiente estão em desequilíbrio. E, pelo fato de o intestino ser responsável por abrigar aproximadamente 70% da imunidade humana, essa disbiose pode acabar comprometendo a saúde como um todo.

Os alimentos probióticos são reconhecidamente benéficos para a saúde intestinal. Milhares de estudos, desenvolvidos em vários centros de pesquisas ao redor do mundo, têm demonstrado que os microrganismos probióticos podem auxiliar na colonização temporária do intestino e, com isso, beneficiar o estado geral de saúde do organismo. O Leite Fermentado Yakult foi o primeiro alimento com microrganismos probióticos no Brasil a ser reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como ‘alimento com alegações de propriedades funcionais’, em 2001.

A Yakult, presente no Brasil desde 1968, investiu em alta tecnologia para manter o microrganismo probiótico Lactobacillus casei Shirota vivo e ativo no Yakult 40 light. O produto, que está completando cinco anos, tem apenas 30 calorias por frasco de 80g e foi desenvolvido principalmente para atender o consumidor que leva uma vida moderna e se preocupa com o menor consumo de calorias.

Para viabilizar o Lactobacillus casei Shirota em um leite fermentado com redução de calorias, a empresa desenvolveu intensas pesquisas no Instituto Central Yakult, em Tóquio, com o que há de mais moderno em biotecnologia. O açúcar da formulação original foi substituído pela sucralose – um adoçante aprovado pelos mais rigorosos órgãos de controle do Brasil e do mundo, que não provoca cáries e não interfere nos níveis de glicemia ou na secreção de insulina.

Benefícios

Ao chegar vivo e em grande quantidade ao intestino, o microrganismo probiótico Lactobacillus casei Shirota produz vários metabólitos, entre os quais o ácido lático – responsável por melhorar a atividade intestinal, facilitar a digestão dos alimentos e ajudar na absorção dos nutrientes. Além disso, contribui para a diminuição das bactérias nocivas na microbiota e para a consequente diminuição de substâncias tóxicas no intestino. Desta forma, o probiótico L. casei Shirota auxilia, também, na prevenção de infecções.

O termo probiótico, de origem grega, significa para a vida e tem sido empregado das mais diversas maneiras ao longo dos últimos anos. A ANVISA define probiótico como microrganismo vivo que, quando administrado em quantidades adequadas, confere um benefício à saúde do indivíduo (Resolução RDC nº 241/2018).

Tradição de mais de 80 anos

A Yakult foi fundada pelo médico e pesquisador japonês Minoru Shirota, um defensor da Medicina Preventiva. Uma das suas grandes preocupações era oferecer à população do Japão um produto que auxiliasse na prevenção de doenças e contribuísse para a longevidade por meio do intestino sadio. Na década de 1930, após anos de pesquisas, o médico Minoru Shirota descobriu uma espécie de lactobacilos resistente à acidez do estômago e que, ao chegar vivo e em grande quantidade ao intestino, inibia a proliferação de bactérias nocivas e promovia o equilíbrio da microbiota intestinal. Esse microrganismo foi denominado Lactobacillus casei Shirota. Em 1935, o médico desenvolveu o leite fermentado com Lactobacillus casei Shirota e, em 1955, fundou a Yakult. O Leite Fermentado Yakult completa 86 anos em 2021 e é o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão.

A empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Nos 40 países e regiões em que está presente, a Yakult possui aproximadamente 80 mil comerciantes autônomas (conhecidas como Yakult Ladies) – 32,7 mil no Japão e 47,5 mil em 12 outros países, incluindo o Brasil – que levam os produtos de porta a porta para milhões de consumidores, mesmo nos locais mais distantes. No mundo, mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2019). Para outras informações, basta acessar o site https://www.yakult.com.br/ ou as redes sociais da empresa: https://www.facebook.com/YakultBrasilOficial e Instagram https://www.instagram.com/yakultbrasil/

Website: https://www.yakult.com.br/