Gartner identifica quatro ações para os CIOs assumirem um papel ativo no avanço da diversidade, equidade e inclusão

28/7/2021 –

O Gartner, Inc., líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, alerta que, como parte de suas responsabilidades de liderança, os Chief Information Officers (CIOs) devem alavancar sua influência e recursos de tecnologia para assumir um papel ativo no avanço das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão dentro de suas organizações.

“As implicações da pandemia e as injustiças sociais aumentaram as expectativas dos funcionários no que diz respeito à diversidade, equidade e inclusão”, diz Rob O’Donohue, Diretor Sênior de Pesquisa do Gartner. “Os CIOs têm uma enorme oportunidade de usar sua posição como líderes de negócios digitais para apoiar grupos frequentemente marginalizados e cumprir compromissos executivos com ação.”

O Gartner recomenda que os CIOs e seus subordinados diretos se concentrem em quatro ações principais para promover a diversidade, equidade e inclusão nas empresas e em suas comunidades:

Desafie o pensamento existente sobre os programas de diversidade, equidade e inclusão – Os CIOs devem adotar uma abordagem estratégica e reflexiva para seu envolvimento nas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, identificando uma lista de prioridades que terão alto impacto e que a área de TI possa influenciar diretamente.

Os CIOs precisam desafiar suas equipes de TI para responder a diferentes perguntas sobre diversidade, equidade e inclusão, como “Quais são as barreiras para aumentar a diversidade na profissão de tecnologia?” ou “Por que as mulheres tendem a abandonar o pipeline de tecnologia à medida que suas carreiras progridem?” Os líderes devem selecionar iniciativas com as quais se envolverão e nas quais exista uma paixão coletiva e um senso de propósito alinhado.

Desenvolva uma série de parcerias – Os CIOs podem promover a diversidade dentro da área de TI criando conexões com instituições educacionais e organizações sem fins lucrativos para ajudar a impulsionar ou acelerar grupos marginalizados em uma carreira de tecnologia. Essas parcerias podem oferecer treinamento e acesso à tecnologia, o que dá suporte à criação de um pipeline diversificado de talentos em TI.

Além disso, os CIOs podem desenvolver parcerias com outras partes interessadas para garantir a diversidade dos fornecedores de tecnologia de sua organização. O Gartner define um fornecedor diversificado como uma empresa que pertence e é operada por pelo menos 51% de indivíduos que fazem parte de um grupo tradicionalmente sub-representado.

“A diversidade de fornecedores oferece vantagens para a organização, como novas abordagens para a transformação digital, maior inovação e novos canais para aquisição de bens e serviços”, avalia O’Donohue.

Estabeleça conexões para superar as desigualdades digitais na comunidade – “Em muitas partes do mundo, uma das maiores barreiras à equidade é o acesso à tecnologia”, destaca o analista do Gartner. “A exclusão digital tornou-se ainda mais visível desde a chegada da pandemia.”

Por isso, os diretores de tecnologia devem identificar as desigualdades tecnológicas na comunidade local ou em outras regiões do mundo e alavancar parcerias e recursos internos para ajudar a fechar a lacuna. Resolva as desigualdades oferecendo acesso a serviços de tecnologia, aplicativos e / ou conhecimento técnico. Por exemplo, considere fazer parceria com uma escola local em um bairro de baixa renda para fornecer laptops e tablets aos alunos, ou ofereça a seus funcionários uma introdução à codificação bootcamp.

Fortalecer a inclusão da comunidade de TI – Os CIOs e líderes de TI podem usar sua influência para alcançar grupos marginalizados em suas equipes e incutir um senso de inclusão. Apoiar os funcionários por meio de iniciativas de coaching ou grupos de suporte aos funcionários (como uma comunidade de “Mulheres em Tecnologia”), que podem ajudar a promover um local de trabalho diversificado e inclusivo.

“Como membros do C-Level, os CIOs estão posicionados de forma única para fornecer patrocínio executivo-chave e alocar recursos para oferecer suporte, mentoria e outros esforços de inclusão”, diz O’Donohue.

Website: http://www.gartner.com