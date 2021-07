Maquinários que aliam tecnologia à oficina automotiva

Curitiba 20/7/2021 – Novos equipamentos correspondem às tecnologias mais avançadas, cada vez mais presentes nos carros

Aquisição de máquinas modernas reflete na redução de custos e tempo de espera do cliente.

O investimento em novas tecnologias representa melhorias na qualidade dos serviços de reparação e detalhamento automotivo e quem sai ganhando com isso não são só os clientes, mas também as oficinas que conseguem entregar os carros com mais rapidez e a mesma qualidade, realizando um número maior de atendimentos. “Novos equipamentos correspondem às tecnologias mais avançadas, cada vez mais presentes nos carros. Esses maquinários nos permitem manter a originalidade do veículo, além de proporcionar redução no tempo de espera e no custo de reparo para o cliente”, afirma André Barboza, diretor administrativo e proprietário da Oficina Jocar.

Novas tecnologias na reparação automotiva acompanham o avanço tecnológico dos carros, que saem cada vez mais modernos de fábrica. “Na Jocar nós estamos sempre preocupados em buscar o que existe de melhor no mercado, nos mantendo atualizados para prestar sempre o melhor serviço para os nossos clientes”, declara André Barboza que fez, recentemente, a aquisição de três equipamentos da marca Telwin, líder mundial na fabricação de máquinas de solda e sistemas de corte.

Tecnologia Aliada

O Smart Inductor 5000 Deluxe é um sistema inteligente de atuação, com aquecimento por indução para agilizar e simplificar a remoção de vidros, emblemas e demais colados, bem como para reparar danos por marcas de granizo. “Essas são algumas vantagens de sua principal utilização, entre outras, lembrando que o nosso intuito é o de prestar sempre o melhor atendimento ao cliente e o maior cuidado com o seu veículo, por isso estamos trabalhando com equipamentos que não vão danificar outras partes, que nos permitem realizar o reparo, sem aumentar ainda mais o dano que já foi causado”, explica.

A remoção de um para-brisa, por exemplo, poderia danificar a pintura ou o teto do veículo e com esse equipamento é possível evitar esse tipo de problema, além de preservar guarnições que já estão presentes no vidro, permitindo que se utilize a mesma peça, possibilitando minimizar custo de reparo para o cliente.

O D-arc 200 é uma solda de pinos por Arco Elétrico. A tecnologia de arco curto permite soldar arruelas de gancho e pinos em painéis de liga de alumínio com rapidez e precisão. Segundo André Barboza, existem equipamentos diferentes para o reparo do alumínio e para o reparo do aço normal, por exemplo, e cada vez mais os veículos estão saindo das montadoras com peças em alumínio para redução do peso. “Por isso, esse spotter é essencial para a recuperação desse tipo de material, sem a necessidade de troca ou uso de gás”, informa.

E finalmente, o Inverspotter 14000, que realiza aplicações de pontos de solda de maneira rápida e fácil, fazendo o reconhecimento do material e espessura. A soldagem, denominada ponto a ponto, mantém a originalidade do veículo. “A solda comum não tem a capacidade de oferecer a mesma qualidade”, afirma. “Hoje em dia nenhuma oficina independente tem esse equipamento em Curitiba”, disse. São máquinas de alto valor agregado, mas, de acordo com o proprietário, André Barboza, correspondem à qualidade e segurança que a Jocar preza em oferecer aos clientes.

Website: https://www.oficinajocar.com.br