Data Engineer: uma oportunidade para trabalhar “nas nuvens”

Porto Alegre, RS 28/7/2021 – Uma grande oportunidade para quem deseja trabalhar “nas nuvens”.

Os(as) Data Engineers acabam se tornando peças-chave na tomada de decisões estratégicas e é crescente o número de novas oportunidades para aqueles que atuam, ou que pretendem atuar, nessa esfera tão relevante da tecnologia.

A Computação em Nuvem ou Cloud Computing é uma tecnologia que vem recebendo cada vez mais atenção do mercado, já que, por meio de conexão com a internet, essa abordagem possibilita o acesso remoto a diferentes recursos e informações da computação, sem que seja necessário o uso de um servidor local.

Assim, a partir de uma série de servidores remotos, capazes de armazenar e processar uma vasta quantidade de dados, a Computação em Nuvem está associada ao atual aumento de vagas para profissionais dessa área, com destaque à busca por Engenheiros(as) de Dados – responsáveis por realizar a ingestão, o armazenamento, a estruturação e a distribuição dos dados.

Nas empresas, os(as) Data Engineers acabam se tornando peças-chave na tomada de decisões estratégicas e é crescente o número de novas oportunidades para aqueles que atuam, ou que pretendem atuar, nessa esfera tão relevante da tecnologia.

O aumento da demanda por Engenheiros(as) de Dados, somada à escassez de profissionais experientes e especializados no mercado, dificulta o preenchimento das vagas e leva as empresas a investirem cada vez mais em iniciativas de capacitação, como cursos e programas de formação. Tais programas, em especial os de aceleração, vêm possibilitando que desenvolvedores(as) experientes e que buscam evolução ou redirecionamento de carreira na TI se tornem Data Engineers por meio de diferentes treinamentos, atividades práticas, mentorias e certificações.

O Cloud Accelerator Program, promovido pelas empresas codeHB (Brasil) e Elastacloud (Reino Unido) é um desses programas, cujo propósito é contratar e desenvolver talentos da área da tecnologia que desejam não apenas migrar e se qualificar em Cloud Computing, mas também atuar como Data Engineer em projetos e times internacionais.

Com isso, a primeira edição desse programa conta com uma jornada de formação em Data Engineering, em que todos os selecionados no processo passarão a fazer parte da equipe da codeHB, com vínculo remunerado desde o primeiro dia, para que também se tornem profissionais aptos para atuarem com clientes internacionais.

Com inscrições abertas até o dia 30 de julho de 2021, pelo link www.cloudaccelerator.com.br e início do programa previsto para 1º de setembro de 2021, as vagas são destinadas para profissionais brasileiros da tecnologia, que tenham, ao menos, 4 anos de experiência trabalhando como desenvolvedor C# ou Java; ampla experiência com banco de dados SQL ou NOSQL; disponibilidade para alocação full-time (8 horas por dia); inglês avançado (todo o programa ocorrerá em inglês); e que atendam as soft skills requeridas.

Sendo assim, uma grande oportunidade para quem deseja trabalhar “nas nuvens”. Para saber mais, basta acessar o link do programa.

Website: http://www.cloudaccelerator.com.br