Mundo dos negócios requer adaptação e evolução constantes

Novos conceitos e tendências invadem o mundo dos negócios e assumem lugar de destaque nas relações de trabalho a todo momento. Essa evolução, que já acontece há alguns anos, foi ainda mais potencializada com a pandemia que, aos poucos, tem deixado de ser o centro das atenções no mundo, não sem antes resultar em um legado de mudanças econômicas e sociais que aceleram ainda mais esse cenário de transformação. Metaverso, cultura de dados, web 3.0, blockchain, experiência do usuário, ESG (do inglês environmental, social and governance), diversidade e inclusão, trabalho híbrido, great resignation (ou grande demissão, em português), entre outros termos, estão em debate constante por parte de empresas e profissionais, que precisam, rapidamente, entender o que eles significam e o quanto impactam suas atividades no tempo presente e futuro.

Um recente levantamento feito pela Korn Ferry, empresa global de consultoria, exemplifica o quanto essas ações são complexas e parecem correr contra o tempo. De acordo com a pesquisa, que analisou informações de 250 organizações de diversos setores no Brasil, 85% das empresas aceleraram seus esforços de diversidade e inclusão nos últimos 12 meses. Apesar disso, apenas 14% das companhias avaliam que suas ações na área estão sendo muito efetivas. Entre os maiores desafios estão: transformar intenção em iniciativas pragmáticas (69,5%), mudar comportamentos (67,5%), assegurar líderes responsáveis (48,7%), vincular custos e resultados (39,5%), e orçamento (35,5%).

Afinal, é possível conduzir essas mudanças de forma sustentável e obter resultados tangíveis? Como empresas e profissionais devem agir em suas rotinas para colaborar com o desenvolvimento dos negócios e da sociedade como um todo? Será que é possível antecipar tendências e se manter relevante mesmo em períodos de crise?

ENCOAD 2022

É para debater esse cenário de constante transformação que o ENCOAD – Encontro do Conhecimento em Administração, promovido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP, chega a sua 13ª edição. De 12 a 15 de setembro, o evento reunirá mais de 40 especialistas para abordar assuntos como metaverso, governança corporativa, sustentabilidade, empreendedorismo, inovação e lifelong learning, sempre sob o tema central “A [re]evolução dos negócios”.

Entre os convidados de destaque estão Alexandre Pellaes, especialista em novos modelos de gestão e futuro do trabalho, colunista do UOL e LinkedIn Top Voice; Thomas Eckschmidt, cofundador e ex-diretor geral do movimento Capitalismo Consciente no Brasil, CEO e cofundador da Conscious Business Journey; Sônia Lesse, especialista em diversidade e inclusão, sócia e diretora de experiências na Profissas; Fernando Godoy, CEO da Flex Interativa; Rodrigo de Godoy, VP Exame Academy; Mary Alejandra Ballesta Estrada, digital business director na Stefanini Brasil; e Marcelo Nakagawa, professor de inovação e empreendedorismo do Insper.

O Encontro, inteiramente on-line e gratuito, será transmitido ao vivo pelo canal do CRA-SP no YouTube, com tradução simultânea em libras, e dará direito a certificado de participação para aqueles que fizerem sua inscrição pelo site oficial do evento. A iniciativa faz parte dos objetivos do CRA-SP de levar conhecimento de qualidade à sociedade, em especial aos profissionais e estudantes da área da Administração.

A programação completa do ENCOAD 2022 está disponível em www.encoad.com.br