ALESE: Deputado Jairo de Glória será empossado amanhã

Depois de um pouco mais dois anos fora do mandato, Jairo de Glória tomará posse amanhã,25, às 09h na Alese.

O agora deputado diz a notícia chegou em um momento em que o mesmo está ainda mais disposto a representar o povo sertanejo, haja visto que até semana passada o sertanejo estava órfão de representante.

“Volto como o compromisso de defender as bandeiras do povo sertanejo, como construção do Corpo de Bombeiros, a retomada das atividades de IPES Saúde, à luta em defesa do melhoramento da nossa bacia leiteira e nossas fabriquetas e a mais importante, que possamos reestruturar o hospital com a instalação de UTI, pois é inadmissível que todos os hospitais regionais tem uti e Glória não tem. Essa será nossa principal bandeira nesse curto espaço de tempo”, disse.