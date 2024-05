Na manhã desta segunda-feira, 20, a Delegacia de Campo do Brito divulgou a foto de Carlos André de Jesus Santos, suspeito de um homicídio ocorrido no dia 17 de março, no município britense. Instantes após a veiculação da imagem, o homem foi preso na cidade de Aracaju.

De acordo com informações da Polícia Civil, diante da exibição da fotografia de Carlos André e da eminente localização do investigado, ele acabou se apresentando na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Imediatamente, o mandado de prisão pelo crime de homicídio foi cumprido.

Entenda

De acordo com as investigações, dois homens estavam em um bar da cidade e, em dado momento, iniciaram uma discussão, que resultou em vias de fato.

Após o desentendimento, o autor saiu do bar, porém retornou minutos depois, correndo com uma faca em perseguição à vítima, que foi atingida e morreu no local.

No decorrer da apuração policial, Carlos André de Jesus Santos foi identificado como suspeito do crime, que ocorreu em março deste ano, em Campo do Brito.

Com o cumprimento do mandado de prisão no DHPP, a delegada que está à frente do inquérito policial, Pâmela Guarilha, foi comunicada e adotou as providências cabíveis. O homem aguarda audiência de custódia, de onde ficará à disposição do Poder Judiciário.