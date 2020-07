Aracaju chega aos 40% em indice de isolamento social

Ontem, 06 de julho, Sergipe registrou um isolamento social de 38,6%. Foi o 10º menor índice do país. As melhores posições ficaram com Ceará (44,6%), Rio Grande do Norte (43,8%) e Acre (43,0%). Já as piores com Minas Gerais (38,1%), Mato Grosso do Sul (37,9%) e Tocantins (35,1%). Os dados são da empresa InLoco e analisados pelo Observatório de Sergipe.

No ranking dos estados do Nordeste, Sergipe se destacou negativamente com a segunda pior colocação.

Índice de isolamento social em 06/07/2020 – Fonte: InLoco

Aracaju

Com 40,6% das pessoas em casa, Aracaju teve a 9ª pior colocação do Brasil. Natal (45,3%), Fortaleza (44,9%) e Porto Alegre (43,8%) obtiveram os maiores índices. Em contraposição, Boa Vista (38,0%), Campo Grande (37,4%) e Palmas (36,2%) registraram os menores.

No cenário nordestino, Aracaju ficou com o 2ª pior resultado, a frente apenas de São Luis (38,6%).

Observatório de Sergipe