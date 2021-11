CASO VERÔNICA: Polícia ouve três pessoas; irmã está entre eles

Nesta sexta-feira, 12, as investigações referentes ao assassinato de Verônica Elisiane Barbosa Mesquita, de 22 anos, parece caminham na direção da elucidação.

De acordo com informações de familiares da vítima, estão sendo ouvidos na Delegacia de Areia Branca uma irmã de Verônica, o marido dela e o taxista que transportava os filhos dela da escola para a casa.

Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública não repassou nenhum detalhe referente a essa informação. O Portal Fan F1 esteve no município de Areia Branca na residência dessa irmã e também na casa onde o taxista reside com os pais, que inclusive têm um comércio na beira da pista, às margens da BR-235. Nessa manhã, após receberem um telefonema informando que o filho teria ido até a delegacia acompanhado de um advogado, os pais fecharam a barraca e foram para casa.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento e que não são verídicas as informações de que já teriam ocorrido prisões decorrentes da apuração do caso.

