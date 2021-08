Como tirar objetos de dentro da lava e seca samsung?

No dia a dia corrido da maioria das pessoas é normal que coisas aconteçam no automático. Essas situações acontecem principalmente na hora de lavar roupa, já que basta apenas jogar as peças na lavadora e acionar algum ciclo de lavagem.

Porém, nessas ocasiões de correria, alguns cuidados passam despercebidos, como, por exemplo, retirar objetos dos bolsos das roupas. Quando esses objetos como moedas, canetas, dinheiro, botões, entre outros caem na lavadora, pode ocorrer problemas que só uma assistência técnica Samsung SP consegue solucionar.

Saiba como retirar esses objetos de sua lavadora de forma rápida e segura.

Tome alguns cuidados básicos

Primeiramente, para a sua segurança, antes de mexer em sua lavadora Samsung, retire-a da tomada, para evitar choques e falhas elétricas também, afinal a segurança deve ser priorizada.

Caso você não se sinta confortável em fazer esse tipo de serviço, contrate serviços de uma assistência técnica lava e seca Samsung de confiança.

Retirada de objetos de dentro do tambor

Se os objetos estiverem dentro do tambor, você consegue retirá-los facilmente.

Porém, caso seja um objeto muito pequeno como um clips ou um alfinete, peça ajuda de alguém para a retirada desse objeto ou procure uma assistência técnica Samsung para retirar sem correr o risco de cair em alguma outra parte da lavadora.