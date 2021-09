CONFUSÃO: Homem xinga policiais, quebra “pole dance” de motel e chama policial de gostosa

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 31, depois de provocar uma grande confusão em um motel no município de Itabaiana, região Agreste de Sergipe. Trata-se do empresário do segmento automotivo, do município de Carira, Valdomiro Rodrigues dos Santos.

Uma guarnição foi acionada por volta das 20h30 e ao chegar ao local se deparou com o homem extremamente alterado, sob efeito possivelmente de álcool, mas, segundo a polícia, ele tinha capacidade de responder pelos atos.

O homem informou que havia manobrado o veículo dentro do quarto, caindo na piscina, danificando a borda da mesma. Ele ainda amassou o “pole dance”, quebrou duas cadeiras de sol, amassou o portão da garagem e deixou a consumação de R$ 397,00 em aberto.

Segundo a PM, o homem também teria olhado fixamente para um policial e o chamado de “moleque”, “policial otário”.

Ele ainda teria dito que conhecia dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe, na tentativa de intimidar os policiais.

Achando pouco toda a confusão, na delegacia, o homem ainda teria chamado uma policial de “gostosa” e a convidado para sentar em seu colo.

Ele estava sozinho no motel. O caso está sendo apurado pela Delegacia Regional de Itabaiana.

Ele deve ser indiciado por injúria racial, condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, dano ao patrimônio e desacato.

Com informações da Fan