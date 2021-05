Coronavírus: 1.098 casos, dois óbitos neste domingo e 25 mortes

As 27 mortes foram: uma mulher, 68 anos, da Barra dos Coqueiros, com neoplasia e hipertensão; um homem, 81 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 78 anos, de Aracaju, com asma e diabetes; um homem, 45 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 59 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 38 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 56 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 75 anos, de Umbaúba, sem comorbidade; um homem, 59 anos, de Frei Paulo, com hipertensão e pneumopatia crônica; um homem, 63 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 53 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem, 76 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 38 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 71 anos, de Capela, com hipertensão e diabetes; um homem, 67 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 86 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 38 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 68 anos, de Carmópolis, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; um homem, 56 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; um homem, 97 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 79 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão, diabetes, obesidade e doença renal crônica; um homem, 70 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher, 53 anos, de São Cristóvão, com neoplasia; uma mulher, 62 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 76 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica, uma mulher, 81 anos de Tomar do Geru, sem comorbidade.