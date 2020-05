Coronavírus: Aracaju tem 1.995 casos recuperados

A Prefeitura de Aracaju através da @saudearacaju informa que até as 19h deste domingo, 24, foram registrados 102 novos casos de Covid-19 na capital e três óbitos. Trata-se de três homens: um com 77 anos, sem registro de comorbidades; outro com 62 anos, com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Ambos vieram a óbito no dia 17. No terceiro óbito, o paciente tinha 46 anos, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e faleceu no dia 18.

A SMS esclarece ainda que, dois dos casos confirmados ontem, 23, após investigação, foram identificados como moradores do interior do Estado.

Dos novos casos confirmados 51 são mulheres, com idade entre 11 meses e 81 anos; e 51 homens com idade entre 18 e 77 anos.









Com isso, sobe para 3166 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 91 estão internadas em hospitais; 1116 estão em isolamento domiciliar; 1915, que estavam infectadas, já estão curadas; e 44 vieram a óbito.

Dos 83 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, todos estão internados.

Foram descartados 3815 casos do total de 7064 testados.

SMS

Panorama

CASOS POSITIVOS: 3.166

RECUPERADOS: 1.995

SUSPEITOS: 83

ÓBITO: 44