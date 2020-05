COVID-19: Aracaju registra 188 novos casos confirmados e dois óbitos

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19h desta quarta-feira, 20, foram registrados 188 novos casos de Covid-19 na capital e dois óbitos. Trata-se de duas mulheres com comorbidades, sendo uma com 46 anos, com hipertensão e linfoma; e a outra mulher, com 86 anos, com comorbidade cardiovascular. Ambas vieram a óbito no dia 18.

A SMS esclarece ainda que, um dos casos confirmados anteriormente como sendo do interior do Estado, após investigação, foi detectado que trata-se de um residente em Aracaju.

Dos novos casos confirmados 105 são mulheres, com idade entre quatro e 86 anos; e 83 homens com idade entre cinco e 77 anos.

Com isso, sobe para 2662 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 86 estão internadas em hospitais; 1484 estão em isolamento domiciliar; 1063, que estavam infectadas, já estão curadas; e 29 vieram a óbito.

Dos 93 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, 92 estão internados e um caso suspeitos que veio a óbito, está com resultado pendente para confirmação ou não da covid-19. Foram descartados 3192 casos do total de 5947 testados.

