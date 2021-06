Criança de sete anos de idade é assassinada a tiros em Feira Nova

Uma criança de 07 anos de idade foi assassinada a tiros o Conjunto José Joaquim dos Santos em Feira Nova.

O fato ocorreu por volta das 21h30, quando de acordo com informações, um homem teria ido em uma residência afim de matar um outro com quem teria se desentendido na última segunda-feira. Chegando lá, não encontrando-o , acabou atirando em direção de um outro homem e da criança, que acabou levando a pior e morrendo no local.

Ainda de acordo com informações, um suspeito teria sido capturado pela caatinga.

Mais informações a qualquer momento.