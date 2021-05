CRIME BÁRBARO: Jovem é executado com cerca de 20 tiros

O crime, com características de execução, ocorreu na noite de quarta-feira (12) na Rua B da 4.° Etapa, no Bairro Queimadas, periferia da cidade de Itabaiana, no Agreste sergipano, e teve como vítima o jovem Diego de Souza Santos de 28 anos, conhecido como “Diego da Oficina”.

Diego se encontrava na oficina, quando elementos chegaram no local num automóvel e em seguida, um dos ocupantes desceu do carro e efetuou vários tiros contra o jovem, que acabou evoluindo a óbito dentro do estabelecimento.

Segundo de moradores da localidade, o criminoso disparou aproximadamente 20 tiros contra Diego. Após os indivíduos tomarem destino ignorado, os populares acionaram as equipes policiais de serviço no 3.° Batalhão de Polícia Militar (3.° BPM).

A cena do crime foi isolada pelos militares para que a Polícia Técnica Científica pudesse periciar o local do fato. Depois o corpo foi recolhido e levado para a realização de exames do Instituto Médico Legal Dr. Augusto César Leite, na capital sergipana.

Além da Polícia Militar e dos peritos do Instituto de Criminalística, o caso também foi acompanhado pela equipe de local de crime da Polícia Civil de Itabaiana para colher as as informações a serem investigadas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, coordenada pelo Delegado Tarcísio Tenório.

Da Redação: Gilson de Oliveira