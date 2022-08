Denarc prende em flagrante suspeito de comercializar drogas nas imediações de uma escola no Bugio

Policiais do Departamento de Narcóticos prenderam em flagrante um homem suspeito por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 11, no conjunto Bugio, na capital.

Através do Disque-Denúncia, o Denarc recebeu informações sobre um homem, de aproximadamente 32 anos, que estaria armazenando e vendendo drogas ilícitas em uma residência situada nas proximidades de uma escola no Bugio.

As equipes se deslocaram até o conjunto, para verificar as informações. No local, os policias avistaram e identificaram um suspeito que apresentava as mesmas características citadas na denúncia.

Ao notar a presença dos agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Quando questionado, ele confirmou que era usuário de drogas, porém negou que teria qualquer objeto ilícito em sua residência.

Ao revistar a casa, os policiais encontraram, na área de serviço do imóvel, uma arma de fogo caseira calibre .40, um pote contendo substância semelhante à cocaína, além de sacos de embalagem. Também foram apreendidos um celular, dinheiro e comprovantes de depósitos bancários.

O homem foi conduzido ao Denarc e autuado em flagrante delito. O caso encontra-se à disposição da Justiça.