Dicas para começar a fazer lettering

Com certeza, você já deve ter visto a técnica de lettering. É difícil não se encantar pelas letras criativas e sofisticadas na capa de cadernos, folhas, quadros e até na parede. Continue lendo para saber como escolher a melhor caneta para lettering, como aprender rápido, entre outras dicas para iniciantes!

Lettering: expressão em forma de arte

Se você acha que lettering é a mesma coisa que caligrafia, está enganado. Essa técnica mistura design, ilustração e escrita. Por isso, a criatividade é a norteadora do processo de desenho das letras.

Já a caligrafia, busca a escrita mais perfeita. Traços clássicos e sem nenhum erro são características das letras de caligrafia. Usando canetas certas, o lettering se torna uma verdadeira obra de arte!

Como se trata de arte e pintura, a intenção é soltar a criatividade para deixar o seu caderno, agenda ou outro objeto com a sua cara!

Caneta para lettering: qual a melhor?

A técnica vem ganhando espaço e admiradores em redes sociais, despertando a vontade de aprender a fazer letras tão encantadoras! Uma das primeiras dúvidas de quem está iniciando na arte é: qual caneta escolher?

Hoje em dia, há diferentes tipos e marcas de canetas nas lojas de material escolar e papelaria. Para você não correr o risco de comprar um item e se arrepender vamos te ajudar!

Embora essa técnica possa ser feita com canetas esferográficas, giz líquido, entre outros, é a caneta brush pen que se destaca. A tradução do nome do produto já revela o motivo de ser tão popular: caneta pincel. Por ter uma ponta com o formato de pincel, é fácil fazer traços finos e grossos.

Procure marcas que tenham caneta brush pen barata, mas que a qualidade seja alta!

Escolha um bom caderno

E é claro que você precisa de um bom caderno para começar a treinar. O tipo chamado “sketchbook” (caderno de rascunho) é um dos preferidos pelos artistas. No entanto, você pode utilizar folhas avulsas, caderno simples ou o que achar melhor!

Treine!

Uma dica é começar a fazer esboços com lápis grafite e borracha. No começo, você vai precisar apagar alguns traços errados, é normal! Cada pessoa aprende melhor de uma forma, algumas podem se sentir mais confortáveis assistindo a vídeos, outras apenas observando imagens.

O lettering tem a característica de começar o desenho das letras descendo grosso e subindo fino. Não há um certo ou errado, o importante é entender a técnica e aprimorar as habilidades!

Solte a mão e a imaginação!

Quantos menos certinho, melhor! Por isso, deixe a sua mão livre para desenhar as letras do jeito que quiser. Use canetas coloridas para as letras ficarem ainda mais chamativas, abuse de tipografias diferentes e outros elementos. Pegue a sua caneta lettering e solte a sua imaginação!