Direção do Parque de vaqueijada divulga nota

NOTA

A direção do Parque Gabriel Mota Guimarães vem a público esclarecer notícias e reportagens divulgadas na imprensa, acerca de aglomerações durante a vaquejada realizada no último final de semana.

Primeiramente, a deputada Janier Mota é mãe do diretor do parque, porém não tem qualquer ingerência na organização do evento, sequer se fez presente em qualquer momento durante todo o final de semana.

Ademais, a direção do parque Gabriel Mota somente divulgou o evento com o fim de atrair apenas os vaqueiros e as pessoas envolvidas diretamente com a vaquejada, não realizando qualquer divulgação para a população em geral.

Mais ainda, a direção do Parque Gabriel Mota teve o cuidado de contratar seguranças e profissionais da área para exigir, na entrada, a medição da temperatura de todos e a exigência da utilização de máscaras, restringindo a entrada daqueles que não as atendessem ou estivessem com temperatura alterada.

O Parque esclarece, ainda, que o vídeo que circulou nas redes sociais com algumas pessoas bebendo ao lado da pista central e do restaurante do parque mostra situação pontual, que ocorreu apenas no sábado à noite, porém foi devidamente controlada.

Enfatiza que não houve a utilização dos chamados paredões de som no interior do parque, ressaltando que no vídeo divulgado nas redes sociais, no qual se denota alguns desses paredões tocando, os referidos aparelhos se encontravam do lado externo da área do parque, sobre a qual a direção não possui qualquer controle.

Por fim, registra que a Polícia Militar esteve no local do evento no domingo e constatou o atendimento a todas as normas exigidas por consequência da pandemia.

Enfim, a Direção do Parque Gabriel Mota Guimarães reitera seu compromisso com todas as normas sanitárias e está à disposição dos órgãos de controle para quaisquer esclarecimentos.