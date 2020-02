Dois morrem e um é preso após confronto com o Cope

O Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) deflagrou operação nessa quinta-feira, 30, no bairro Santos Dumont, na Zona Norte da capital. Na ação policial, um suspeito foi preso e outros dois entraram em confronto e acabaram morrendo. Um deles era investigado por assalto a banco.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, os suspeitos mortos no confronto foram identificados como Wiliam Torquato Conceição, o “Lobinho” de 30 anos, e Antônio Ícaro de Araújo, o “Bahia”, de 28 anos. Já o suspeito preso por outra equipe do Cope foi identificado como Luan Vinicius dos Santos Monte.

“Nós vínhamos acompanhando o Wiliam Torquato porque recebemos a informação de que ele estaria trazendo um pessoal de fora para realizar explosões de cashs aqui em Sergipe. Inclusive já possuía histórico de roubo a banco. Recebemos a informação de que ele estava se deslocando com uma quantidade de droga, tendo vista em que ele trabalhava com entorpecente e com veículos roubados”, detalhou o delegado.









As equipes tentaram fazer a abordagem, mas o suspeito reagiu. “Foi tentado fazer a abordagem e o flagrante de tráfico, ele reagiu e acabou sendo alvejado”, complementou Dernival Eloi. Já o terceiro envolvido foi preso. “Uma outra equipe foi na residência de Luan que possui mandado de prisão definitiva, ele era do grupo do lobinho. Na casa dele foi encontrado uma balança de precisão”, citou.

SSP