ELEIÇÕES 2020/GLÓRIA: Reféns do Sistema

Talvez esse artigo não fará a diferença agora, mas ao menos irá alertar a população quanto a quem está no comando da cidade.

Há décadas o município de Nossa Senhora da Glória é regido por um só homem e esse homem tem nome, SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA. Com dois mandatos e considerado um dos melhores prefeitos do município já teve, o ex-prefeito goza de grande prestigio quando o assunto é mudança na cara da cidade.

Que o ex-prefeito e agora pré-candidato é a maior liderança política da cidade, disto ninguém tem dúvidas, conquistou isso nos seus dois mandatos e posteriormente nos mandatos de sua irmã Luana.

Mas nem tudo foram obras…

O pão e o circo sempre foram as marcas do ex-prefeito, dono das melhores festas e “pai” do Carnaforró, conquistou a simpatia dos mais jovens na época.

Em 2008 Serginho, como é conhecido na cidade, candidatou-se pelo Partido da República (PR) e obteve 10.401 votos, apresentou um recurso para suspender a decisão que rejeitou sua prestação de contas, após o prazo para o registro. A rejeição das contas em questão é relativa a problemas na execução orçamentária do município e falta de retenção do Imposto de Renda sobre serviços prestados.

Isso fez com que o mesmo ficasse inelegível por alguns anos. Sem esquecer que na época foram apontadas várias irregularidades em relação ao transporte irregular de estudantes, falta de comprovação de gastos em torno de R$ 61 mil com combustível e despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (Fundef), no montante de R$ 194.446,64.

Nem todos esses motivos o fizeram ficar de fora da política, muito pelo contrário, os anos sem mandato rederam-te muitos mais que os anos em que foi prefeito. E um de seus maiores rendimentos foram conquistados com a capacidade de articular e manipular.









E é aí que entram os REFÉNS DO SISTEMA

O “orgulho” estampado no rosto de muitos apoiadores que tem lá suas regalias em dizer que, ELE é o líder do maior grupo político da história.

Com ex-prefeitos, prefeito, 12 vereadores, secretários entre outras pessoas, o grupo é recheado de personalidades que tem apenas um interesse, O PODER.

O sistema não permite que todos os meios de comunicação deem vez e voz ao povo (Somente alguns tem essa liberdade).

O sistema não permite que, VOCÊ tenha opinião.

O sistema não permite que, VOCÊ reclame do mau cheiro provocado pelas fábricas.

O Sistema faz com que, nome de ruas sejam mudados constantemente com o objetivo de… “Sei lá o que”.

O sistema faz com que, algumas ruas sejam calçadas e outras não.

O sistema faz como que, obras paradas volte como força total em ano eleitoral.

O sistema faz com que denúncias não sejam levadas adiante.

O sistema faz com que famílias briguem, enquanto quem faz parte dele enriqueça cada dia mais e mais.

O sistema faz com que silenciem aqueles que tem voz e que são “representantes do povo” aplaudir em silencio os desmandos de um prefeito, governador e presidente.

O sistema faz com que um grupo tenha um pré-candidato a prefeito e três pré-candidatos a vice, simplesmente pelo poder.

O sistema faz com que esqueçam “tapas”.

Esse é o sistema.

Maycon Fernandes/Jornalista