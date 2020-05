Enfermeira que ajudou a salvar paciente com Covid é punida

Durante entrevista na Xodó FM, o técnico em Enfermagem Wellington falou sobre as manifestações dos profissionais de saúde, contra o descaso do Governo do estado.

No decorrer a entrevista, o técnico em enfermagem aproveitou a oportunidade para anunciar que a Enfermeira Érica Regina, foi penalizada pelo hospital por usar ozônio autorizado pela própria paciente. De acordo com Wellington, a enfermeira evitou que a paciente fosse entubada.









De acordo com Wellington, Érica foi punida com a suspensão de realizar os extras, pois com eles, a mesma desenvolvia o trabalho da comissão de feridas do hospital, esse serviço beneficiava os pacientes e acabou ficando suspenso.

A paciente em questão já recebeu alta hospitalar.

Procurada por nossa redação, a enfermeira confirmou a punição e que também está respondendo a uma sindicância junto a Secretaria do Estado de Saúde, com orientação do conselho da mesma, o Coren, comotambem dos advogados.

A mesma preferiu não dar entrevista.