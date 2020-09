GLÓRIA: comércio de roupas e calçados retorna neste sábado 05/09

Após o período de cerca de 05 meses de restrições impostas pelos decretos estaduais, a feira livre de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão do estado, volta a funcionar com a comercialização de roupas, calçados e afins.

O secretário de agricultura, Djalcir Aragão, em em entrevista à Xodó FM, destacou que o retorno das atividades seguirá com a manutenção das medidas sanitárias recomendadas pelo Ministério da Saúde.









O secretário destacou ainda que, somente, feirantes com cadastros poderão comercializar seus produtos e que, neste retorno, todas as bancas serão fiscalizadas antes de serem armadas e as maiores com tamanho de 20 metros, por exemplo, terão que reduzir para 5 metros.

Em relação aos locais da comercialização haverá poucas mudanças. Algumas ruas terão alterações como a Pedro Alves Feitosa (Rua do Kibarato) e a Isaura de Oliviera (em frente à Ponteira).

A feira dos animais também retorna neste sábado. Demais dúvidas devem ser esclarecidas na Secretaria de Agricultura de Nossa Senhora da Glória.

Fonte: Politica de Fato