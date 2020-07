O governador Belivaldo Chagas não vai, pelo menos nesta semana, continuar com o plano de Retomada Econômica devido ao uso dos leitos de UTI que já passou dos 80%.

Na manhã desta segunda-feira (06) Belivaldo informou que não irá se reunir com o Comitê de Retomada Econômica, já que segundo ele “não está havendo colaboração da população que continua saindo às ruas. Até ontem (domingo) a rede pública estava com 82% dos leitos de UTI ocupados e a rede privada com 127% de ocupação. Somente nos dias 13 e 14 de julho, faremos uma nova avaliação. Dependendo dos números, podemos ou não avançar para fase amarela, ou fechar o que já foi aberto”, disse o governador em entrevista ao radialista Narcizo Machado, no Jornal da Fan.

Durante a entrevista, Belivaldo demonstrou preocupação com o município de Itabaiana e deixou claro que pode decretar o lockdown, ou seja, que o comércio seja fechado. O município já registrou 1.479 casos e atualmente é o 3º do estado com mais registros. “Estamos tendo um olhar diferenciado para o município de Itabaiana, onde ontem teve 36% de isolamento. Itabaiana perdeu o controle e corre o risco de ter fechamentos ainda essa semana. Muito baixo e preocupante o índice de isolamento”, disse o governador.

Ao final da entrevista, o governador informou que nos próximos dias, mais leitos serão abertos e que “continuarei a acompanhar tudo. Farei o que for melhor para Sergipe e os sergipanos”, disse Belivaldo e concluiu: “dependendo dos números, podemos ou não avançar para a fase amarela, ou, na pior das hipóteses, fechar o que já foi aberto”, avisou.